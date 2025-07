Transféré pour 25 millions d’euros, bonus compris, à l’AS Roma la semaine dernière, Neil El Aynaoui a-t-il été bien vendu par le RC Lens ? C’est notre débat.

« Aucun regret à avoir sur ce prix »

« Neil El Aynaoui avait été acheté 600 000 euros en 2023 en provenance de Nancy. Une somme dérisoire pour un joueur qui s’est révélé lors de sa première saison, et encore plus lors de la seconde, et donc dernière. Meilleur buteur lensois la saison dernière, son avenir demeurait incertain, entre départ ou prolongation. Finalement, le milieu va passer un step en s’engageant en Italie, contre une somme totalement logique. Même si le prix de 30 millions a été évoqué pour laisser partir « NEA », 25 me semble être un bon compromis. Lens sait vendre et s’est fait respecter sans brader son joueur, même si une partie de la somme reviendra à l’ASNL. On peut comprendre la volonté d’en tirer le maximum, mais il n’y a aucun regret à avoir sur ce prix final ».

William TERTRIN

« Pas de polémique à avoir »

« Je suis assez surpris de voir que le montant du transfert d’El Aynaoui à la Roma puisse interpeler. 25 millions d’euros, il me semble que cela correspond à la valeur du Marocain sur le marché. L’ancien nancéien sort d’une bonne deuxième partie de saison. Il va pouvoir poursuivre son ascension en Italie sous les ordres de Gasperini. Un projet séduisant pour lui. Et une bonne vente pour le RCL, qui va pouvoir booster l’enveloppe Mercato. Que demande le peuple ? »

Laurent HESS