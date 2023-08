RC Lens : Cabot donne de ses nouvelles et montre les muscles avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le piston du RC Lens Jimmy Cabot, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche mi-octobre contre Montpellier, a pris part au stage à Divonne avec les Sang et Or. Où il a accordé un entretien au Dauphiné-Libéré, lui qui est originaire de la Maurienne.

« En C1, on ne sera pas là pour faire de la figuration »

« On a fait une grande année, a-t-il confié. C’est magique pour le club de pouvoir vivre des moments comme ça. Ça permet de continuer à grandir et de s’enrichir pour pouvoir jouer les premiers rôles en championnat. Il me reste trois ans de contrat pour pouvoir goûter à ça car à titre personnel, la saison était particulière à vivre. J’étais là tous les week-ends sans pouvoir participer. Pour un compétiteur, c’est toujours très frustrant de ne pas être acteur ». Et à lui d'ajouter, sur la Ligue des champions... « On se prépare à vivre quelque chose de dingue avec la C1. C’est une expérience supplémentaire à emmagasiner mais on ne sera pas là pour faire de la figuration. On va forcément avoir beaucoup de motivation, d’enthousiasme et l’envie de jouer notre carte à fond même si c’est aussi important que le club se pérennise pour rester très compétitif en France. »

