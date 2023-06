RC Lens : le nouveau maillot extérieur des Sang et Or dévoilé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

« Vers les terrils et au-delà », lance le RC Lens sur les réseaux sociaux. Ce samedi, le club du Nord vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la saison à venir. Après un exercice fantastique conclu par un 2e place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, les Lensois porteront une tunique noire avec des traits aux couleurs des Sang et Or pour ne pas oublier le basique… V𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑙𝑠 ⛰️ 𝑒𝑡 𝑎𝑢-𝑑𝑒𝑙𝑎̀ 🚌



En route avec le nouveau maillot extérieur saison 2023-24 ⚫️🔴🟡#VersLesTerrilsEtAuDela pic.twitter.com/kie0kGJIqL — Racing Club de Lens (@RCLens) June 17, 2023

Thomas Salis

Rédacteur