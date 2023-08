RC Lens : Thomasson pourra jouer contre le Stade Rennais

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Super nouvelle pour Adrien Thomasson. Expulsé lors de la défense du RC Lens à Brest (2-3) le week-end dernier, pour avoir marché sur le pied de Romain Del Castillo, le milieu lensois a été gracié par la commission de discipline ce jeudi. Carton rouge annulé « Après visionnage des images et rapport de l'arbitre (ndlr : Jérémie Pignard), la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge », indique le rapport. Thomasson sera donc disponible dimanche pour la réception de Rennes.

Laurent HESS

Rédacteur