Stade Rennais : Haise désormais libre, Pouille prêt à sacrifier Beye dès que possible ?

Par William Tertrin - 28 Déc 2025, 17:31
Habib Beye regardant vers les tribunes lors du derby entre Rennes et Brest.
Après son départ de l’OGC Nice, Franck Haise fait déjà office de favori pour le Stade Rennais pour la saison prochaine. Sa proximité avec plusieurs cadres du club breton, dont le président Arnaud Pouille, place la concurrence sur les dents : Habib Beye doit-il craindre une arrivée éclair de l’ex-coach niçois ?

Haise à Rennes : un scénario qui prend de l’épaisseur

Le timing semble idéal : en quittant Nice d’un commun accord après une série noire et l’arrivée d’une nouvelle présidence, Franck Haise se retrouve libre au moment où le Stade Rennais s’est relancé après un début de saison très compliqué, lors duquel Beye avait été menacé. Les liens forts d’Haise avec le directeur général Arnaud Pouille, ses anciens cadres à Lens (Samba, Frankowski, Fofana), et des anciens membres de son staff (Bessière, Dubois, Sekli, Pasquini, Guibert), pourraient accélérer les discussions. De quoi mettre une pression maximale sur Habib Beye, déjà sous surveillance.

Sous contrat jusqu’en 2026, avec une année supplémentaire en cas de qualification européenne, Beye pourrait donc craindre d’être menacé à la prochaine intersaison, voire même en cours de saison s’il enchaîne à nouveau une mauvaise série.

Pourquoi le profil Haise séduit au Roazhon Park

Au-delà de son passage remarqué à Lens puis Nice, Haise possède la réputation d’un coach bâtisseur, capable de remobiliser un groupe et de faire grandir des jeunes talents. Son réseau dans l’Ouest français, sa connaissance de la Ligue 1 et son expérience à la tête de projets ambitieux font de lui un candidat naturel. Rennes, en quête de stabilité et de résultats, pourrait avoir toutes les raisons de s’intéresser au technicien.

La fin d’aventure niçoise : les chiffres qui interrogent

Le bilan de Franck Haise à l’OGC Nice reste contrasté : 25 victoires, 14 nuls et 31 défaites, une 4e place brillamment acquise la première saison offrant l’Europe, avant l’effondrement cette année (13e place, six défaites en Ligue Europa). La dynamique négative (18 matchs européens sans victoire) a pesé lourd dans la balance, conduisant à une séparation inévitable après des semaines de crise interne.

L’ombre de Claude Puel plane au Gym, l’avenir flou de Haise aiguise les appétits

Si Nice repart avec Claude Puel pour relancer la machine, la position de Haise intrigue : de nombreux supporters estiment que ses qualités n’ont pas pleinement été exploitées sur la Côte d’Azur. Le Stade Rennais pourrait tirer profit de son expérience… à condition de convaincre face à d’autres prétendants. Le projet sportif du Gym, lui, tente de refermer la parenthèse Haise et d’en tirer les leçons.

Pour Habib Beye, le message est limpide : chaque contre-performance pourrait hâter l’arrivée de Franck Haise….

