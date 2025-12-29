RC Lens : un ancien Sang et Or se paye Paul Pogba !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Jimmy Cabot, l’ancien joueur du RC Lens, a pas été tendre sur ses réseaux avec Paul Pogba, élu Come back de l’année 2025…

De retour sur le devant de la scène, Paul Pogba a reçu le prix du « come-back » de l’année, une reconnaissance remise lors du prestigieux événement international des Globe Soccer Awards 2025. Loin d’ignorer la tempête médiatique qui l’a frappé, le milieu français de l’AS Monaco a livré un message empreint d’émotion : « Ce trophée n’est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en moi lorsque tout semblait perdu. Merci de ne jamais avoir baissé les bras. Le meilleur reste à venir, et je suis prêt pour la suite ». Mais derrière la célébration, la légitimité de ce sacre fait jaser.

Le come-back de Pogba contesté par Cabot

Il n’aura pas fallu longtemps pour que la remise de ce prix génère de la frustration, en particulier du côté de Jimmy Cabot. Retraité récent des terrains français, l’ex-joueur duRC Lens n’a pas mâché ses mots sur X, en dressant un parallèle cinglant : « Matthieu Udol, 4 ligaments croisés, retour titulaire dans l’équipe 1ère de Ligue 1 à la trêve avec le RCL. Bentaleb, arrêt cardiaque, plusieurs mois d’arrêt, retour sur le terrain buteur pour la victoire du LOSC. Pogba suspendu pour dopage : Trophée. »

Cabot pointe ainsi du doigt l’écart entre un retour consécutif à une sanction et d’authentiques combats contre l’adversité médicale.

Udol, Bentaleb : des résurrections plus méritantes ?

La sortie de Cabot ravive la mémoire de deux parcours hors du commun en Ligue 1. À Lens, Matthieu Udol revient invincible après avoir surmonté quatre graves ruptures des ligaments croisés, enchaînant 16 matchs et devenant un pilier du collectif lensois à la trêve. Quant à Nabil Bentaleb, son histoire force le respect : un arrêt cardiaque, des mois d’absence, avant de marquer dès son retour, offrant la victoire au LOSC.