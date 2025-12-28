LOSC, OGC Nice Mercato : les Dogues et les Aiglons foncent sur Medina !

L’OGC Nice et le LOSC sont à la lutte pour s’attacher les services d’un défenseur central sud-américain…

L’info est toute fraiche et elle émane de Fabrizio Romano, une source très fiable : l’OGC Nice et le LOSC s’intéressent à Brayan Medina, défenseur central colombien de Tondela, au Portugal. A 23 ans, le Colombien, gaucher d’1,95m, peut aussi jouer latéral gauche. Un profil semblable à celui de son homonyme de l’OM, Facundo Medina, avec quelques centimètres de plus…

Anderlecht aussi sur Medina

Anderlecht aussi lorgnerait Medina. Les 3 clubs auraient entamé les premières démarches auprès des dirigeants de Tondela. A suivre, donc…

Le parcours de Brayan Medina :

Brayan Medina est un jeune défenseur central colombien, actuellement joueur du CD Tondela au Portugal, avec un passé en Colombie dans plusieurs clubs et un potentiel qui attire l’attention de clubs européens.

América de Cali (Colombie) – Il a évolué dans ce club de première division colombienne et y a joué un bon nombre de matchs avant 2025.

– Il a évolué dans ce club de première division colombienne et y a joué un bon nombre de matchs avant 2025. Atlético Huila / Fortaleza FC (Colombie) – Il a également joué en prêt ou en transfert dans d’autres clubs colombiens avant de retourner à América de Cali.

– Il a également joué en prêt ou en transfert dans d’autres clubs colombiens avant de retourner à América de Cali. CD Tondela (Portugal) – En juillet 2025, Brayan Medina a été recruté par le club portugais de Tondela, qui évolue en Liga Portugal Betclic (championnat portugais). Il porte le numéro 20 et occupe la charnière centrale de la défense.

Brayan Medina a été appelé ou a joué pour les sélections colombiennes jeunes, notamment des sélections U-23.