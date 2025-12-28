À LA UNE DU 28 DéC 2025
[20:58]PSG : un taulier de Luis Enrique a pris une décision forte de sens pour son avenir
[20:45]CAN 2025 : Koffi (RC Lens) encore mis en avant malgré la défaite du Burkina Faso contre l’Algérie
[19:56]OGC Nice : la sortie surréaliste de Franck Haise qui a secoué le vestiaire niçois
[19:25]RC Lens Mercato : un nouveau gros coup cet hiver avec un joueur du Stade Rennais ?
[18:32]FC Nantes : scénario improbable à la CAN, un Canari a fait grosse impression
[18:20]ASSE Mercato : un couteau suisse de génie pour cet hiver, son prix est connu !
[18:01]Mercato : le PSG fait exploser le Real Madrid pour le successeur de Marquinhos
[17:31]Stade Rennais : Haise désormais libre, Pouille prêt à sacrifier Beye dès que possible ?
[17:02]ASSE : Horneland confirmé par Gazidis… mais son limogeage est déjà prévu !
[16:36]OGC Nice : Wahi, Kalimuendo… le départ de Haise va sérieusement compliquer le mercato !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice : la sortie surréaliste de Franck Haise qui a secoué le vestiaire niçois

Par William Tertrin - 28 Déc 2025, 19:56
💬 Commenter
Franck Haise, le coach de l'OGC Nice.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le vestiaire niçois sous le choc, Franck Haise a claqué la porte du Gym, laissant derrière lui un club déboussolé. Aucun joueur informé, une annonce tombée sans prévenir : retour sur le dernier acte d’une saison électrique.

Haise jette l’éponge, l’annonce sidère les joueurs

Après des semaines de crise et de résultats décevants, l’OGC Nice doit tourner la page Franck Haise. Sur le papier, le choix d’un départ d’un commun accord avec la direction semblait inévitable. Mais personne n’imaginait une issue aussi abrupte. Comme le rapporte RMC Sport, les joueurs n’ont même pas été tenus au courant avant, et ont appris la nouvelle par des notifications sur leur téléphone ou en découvrant l’absence soudaine de leur entraîneur du groupe WhatsApp de l’équipe première. Symbole ultime d’un club touché en plein cœur, à l’image d’une saison où l’unité n’a jamais pris.

Entre tensions et résultats en berne, la rupture s’impose

La pression, déjà insoutenable après une série noire et l’élimination précoce en Europe, a définitivement brisé le lien dans le vestiaire niçois. La tentative de sursaut, portée par Franck Haise lui-même pour relancer le collectif, arrive trop tard. Les supporteurs furieux, une équipe sans repères, et très vite la réalité d’un divorce inéluctable. Impossible désormais de recoller les morceaux, la frustration l’emporte sur l’espoir.

Une communication glaciale, révélatrice du malaise

Le départ de Haise a pris tout le monde de court. Au sein de l’effectif, la nouvelle ne passe pas par un discours ni un adieu solennel, mais par une série de notifications anonymes. Certains joueurs réalisent la situation en apercevant que leur coach les a quittés… sur le groupe WhatsApp. D’autres apprennent la nouvelle en scrollant sur les réseaux sociaux. Un départ vécu dans la stupeur, illustrant le gouffre qui s’est creusé entre le staff et le reste du club.

Dernier épisode d’une saison tourmentée

Cette fin brutale vient mettre un terme à une histoire qui n’a jamais vraiment décollé. Trop tard pour inverser la tendance, trop peu pour sauver la cohésion. Le Gym se retrouve à la croisée des chemins, obligé de rebâtir sur les ruines d’un collectif fissuré. Le dernier chapitre Haise s’achève sans aurevoir, marquant d’une empreinte indélébile la saison la plus chaotique vécue par Nice ces dernières années. Désormais, c’est Claude Puel qui est attendu, avec pour mission de redresser le club qu’il a déjà coaché entre 2012 et 2016.

OGC Nice

Actu foot OGC Nice : les infos les plus chaudes

Vidéos OGC Nice : toutes les infos foot