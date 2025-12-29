À LA UNE DU 29 DéC 2025
ASSE Mercato : Batlles pousse fort pour Bardeli !

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 15:00
💬 Commenter
Enzo Bardeli (Dunkerque)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Laurent Batlles pousse fort pour qu’Enzo Bardeli (Dunkerque, 24 ans) soit la priorité de recrutement de l’ASSE au mercato hivernal. 

L’ASSE ne lâche pas Enzo Bardeli. Déjà ciblé lors du mercato estival, le milieu de terrain de Dunkerque pourrait redevenir une priorité dès le mois de janvier. Une offensive estimée autour de 5 millions d’euros est à l’étude, et cette fois, les Verts sont clairement incités à aller au bout. Laurent Batlles, ancien entraîneur de l’ASSE, ne cache pas son enthousiasme pour le joueur de 24 ans. Dans une interview accordée au site EVECT, il a validé la piste Bardeli sans la moindre hésitation, estimant que le joueur correspond parfaitement aux besoins actuels de l’équipe dirigée par Eirik Horneland. 

Batlles, premier fan de Bardeli 

Pour Batlles, ce dossier doit même devenir la grande priorité hivernale de Kilmer Sport. Selon lui, l’ASSE manque cruellement d’un profil capable de faire des différences dans l’entrejeu. Aujourd’hui, l’apport offensif des milieux est trop limité. « Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Flo’ (Tardieu), sur coups de pied arrêtés essentiellement », analyse Batlles. Et l’ancien coach va plus loin. 

« Ce que fait Bardeli, c’est exactement ce qu’il manque »

Pour lui, Bardeli incarne exactement ce qui manque aux Verts. « Par exemple, aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu », insiste-t-il, validant la piste à 100 %. Reste à convaincre Dunkerque. Le club nordiste espère toujours prolonger son joueur de 24 ans, mais la situation contractuelle pourrait jouer en faveur de l’ASSE. Face au risque de voir Bardeli partir librement en juin prochain, une offre solide dès janvier pourrait faire basculer la décision. À l’ASSE désormais de passer à l’action : le FC Nantes suit aussi ce dossier de près. 

