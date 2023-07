RC Lens - Mercato : une recrue estivale impressionne déjà ses coéquipiers

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

C'est la surprise de ce Mercato au RC Lens, et peut-être la belle trouvaille : le jeune défenseur international ouzbek Abdukodir Khusanov a rejoint le RCL et ses premiers pas contre Wolfsburg (1-1) en amical ont été prometteurs. Entré en jeu en fin de rencontre, le joueur a fait belle impression. « C’est un très bon joueur. Il est jeune. Ce qui est difficile, c’est la communication. Sur le terrain il est très serein et très propre techniquement. Ça promet ! », a glissé Morgan Guilavogui.

Haise élogieux sur Khusanov

« La cellule l’a très bien étudié, parce que moi je ne le connaissais pas avant, a expliqué Franck Haise. Je l’ai découvert assez récemment et quand j’ai vu les images, pour un joueur de 19 ans, il en fait plutôt 25. Et on voit dans une rentrée de 10 minutes, il fait un vrai match d’homme et de haut-niveau. Il ne s’est pas fait bouger défensivement. Dans la semaine, on a vu aussi qu’avec le ballon il est capable de faire des choses intéressantes même s’il n’a pas encore tous nos principes. Il a surpris les joueurs. Sur une première semaine, ils ne s’attendaient pas à ce que ce soit à ce niveau-là. Il est solide, calme, en lecture, il sait utiliser le ballon. A 19 ans, c’est clair qu’on n’avait pas ça dans notre effectif jeune. Il y a un vrai cap, on a des joueurs intéressants mais qui ne sont pas à ce niveau-là du tout. » Prometteur...

(avec Lensois.com)

Podcast Men's Up Life