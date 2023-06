RC Lens, OM - Mercato : Openda fait une annonce cinglante sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Un an seulement après son arrivée au RC Lens avec qui il a réalisé une magnifique première saison, Loïs Openda vise déjà plus haut que les Sang et Or malgré la qualification de ces derniers pour la prochaine Ligue des Champions.

"J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible"

Présent ce mercredi en conférence de presse avec la sélection belge, l'attaquant lensois a été interrogé sur son avenir. Il s'est montré très clair. "Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible."

L'ancien joueur du Vitesse Arnhem, annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille mais surtout du RB Leipzig, a ensuite été questionné sur la rumeur insistante d'un départ pour le club allemand. "Leipzig ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l'ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi. Je suis ici en équipe nationale pour me concentrer et aider ma nation."

Fabien Chorlet

