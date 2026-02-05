Eliminé de la Coupe de France, le Stade Rennais est retombé dans ses travers en ce début d’année. A qui la faute ? Nos journalistes en débattent.

Arnaud Pouille

Cela fait un an que l’ancien directeur général du RC Lens a posé ses valises en Bretagne. Et ce que je vois, c’est qu’il a fait venir beaucoup d’anciens Lensois (Fofana, Frankowski, Samba…) et plombé les finances pour très peu de résultats. Si Jérémy Jacquet et Kader Meïté ont été vendus cet hiver (ou le seront officiellement en juin), c’est notamment parce que la masse salariale rennaise est beaucoup trop élevée. Surprise, c’est le même problème qui a conduit au départ de Pouille du RC Lens en 2023 ! Il a également nommé Habib Beye au poste d’entraîneur après l’échec Jorge Sampaoli mais sans que l’ancien défenseur ne bénéficie d’une énorme confiance de sa direction. On aura bien compris que le choix prioritaire de Pouille était Franck Haise, connu à Lens. Haise qui se trouve désormais libre et en attente d’un challenge… Beye travaille avec un soutien tout relatif et en sachant que son président attend la moindre occasion pour déclencher le siège éjectable !

Je constate que l’effectif rennais s’est considérable appauvri depuis plusieurs années et que l’équipe a reculé au classement général de la Ligue 1. Par solidarité, on peut dire que tout le monde est responsable mais il ne faut pas être dupe : cet appauvrissement est essentiellement la conséquence d’une mauvaise gestion de la direction.

Raphaël NOUET

Surtout les joueurs

Je partage en grande partie l’analyse de Raphaël. Difficile selon moi de jeter la pierre à Habib Beye. Il fait avec ce qu’il a. Mais je pense qu’il pourrait quand même avoir de meilleurs résultats au vu de son effectif, ce qui a d’ailleurs été le cas au début de l’hiver après un début de saison chaotique. Et qu’au vu des dernières révélations, la diplomatie avec certains joueurs n’a pas l’air d’être son fort… Après, il est clair que ce qu’il se passe depuis le début de l’année n’est pas de nature à l’aider. Les départs de Meïté et celui à venir de Jacquet pénalisent le club. Mais est-ce vraiment la faute d’Arnaud Pouille ? Comment résister alors que Meïté a reçu un pont d’or d’Arabie saoudite et qu’il tenait à quitter le club ? Et comment ne pas accepter les 70 M€ proposés par Liverpool pour Jacquet ?

Le SRFC paye surtout son manque de moyens. Et ses erreurs du passés, notamment tous les flops accumulés lors du passage expresse catastrophique de Frederic Massara. La bonne nouvelle pour le club breton, c’est que la plupart de ces flops sont partis lors de ce Mercato hivernal. Et qu’il y aura beaucoup d’argent pour bâtir une belle équipe l’été prochain. Cela hypothèque cette fin de saison, mais ces entrées d’argent devraient ouvrir de belles perspectives d’avenir. Et pour les prochaines échéances, c’est quand même aussi aux joueurs de réagir. Parce que ce qu’ils montrent depuis quelques semaines, sur le terrain, ce n’est ni la faute de Beye ni celle de Pouille ! »

Laurent HESS