Real Madrid : Mbappé retire sa plainte contre le PSG

Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à sa procédure judiciaire contre le PSG pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature.

Selon L’Equipe, les avocats de Kylian Mbappé ont retiré ce lundi leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature déposée le 16 mai. Celle-ci avait donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de deux juges d’instruction. « L’attaquant du Real Madrid et son entourage sont habités par une volonté de calmer le jeu sur le terrain juridique et l’envie de se concentrer exclusivement sur le terrain sportif », explique le quotidien sportif.

Il demande toujours ses impayés

En revanche, Mbappé n’a pas retiré son autre plainte contre le PSG, lui qui a saisi un recours contre le PSG devant le conseil des Prud’hommes afin de récupérer les 55 M€ d’impayés de salaire et de primes correspondant à ses derniers mois de contrat dans le club de la capitale. Il y a quelques jours, Nasser al-Khelaïfi avait fait un pas vers la star. « On a eu de la chance cette année, sans lui, mais je lui souhaite le meilleur au Real, du fond du coeur», avait-il confié. Le retrait de cette plainte intervient à deux jours des retrouvailles ce mercredi, en demi-finale de Coupe du monde des clubs, dans le New Jersey.