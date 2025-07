Real Madrid Mercato : ça se tend de plus en plus pour Rodrygo !

Rodrygo est poussé vers la sortie par le Real Madrid. Mais l’attaquant brésilien ne voit rien venir…

Très peu utilisé au Real Madrid, notamment lors de la Coupe du Monde des Clubs, Rodrygo est invité à quitter la Maison Blanche cet été, Xabi Alonso ne semblant pas vraiment compter sur lui. Mais comme le souligne AS, on se se bouscule pas vraiment au portillon pour l’international auriverde.

Tottenham en pole pour Rodrygo ?

L’intérêt de Liverpool a été évoqué mais les Reds ont déjà dépensé plusieurs centaines de millions d’euros pour Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Après Zubimendi et Madueke, Arsenal, dont l’intérêt a aussi été évoqué, vient de recruter Gyökeres pour 75 millions d’euros. Et du côté du Bayern Munich, c’est le Colombien Luis Díaz (Liverpool) qui s’apprête à débarquer. A ce jour, c’est Tottenham qui représenterait la piste la plus chaude. Mais le montant de 100 millions d’euros demandé par le Real Madrid pourrait être un frein pour d’autres clubs, et la donne pourrait changer si les Madrilènes revoyaient leurs exigences à la baisse pour faciliter une vente. Le PSG, également évoqué parmi les possibles prétendants, pourrait-il alors se positionner ? A suivre…