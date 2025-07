🟧 Piste crédible

C’est une véritable tempête qui s’annonce sur le Real Madrid, confronté à une offre des plus pharaoniques au sujet de Vinicius Junior (25 ans).

Alors que Vinícius Júnior est encore sous contrat jusqu’en 2027, l’Arabie saoudite tente un coup de force retentissant. Malgré des discussions de prolongation entamées depuis plusieurs mois, aucune signature n’est venue sécuriser l’avenir du Brésilien à Madrid. Et cela suffit pour que les sirènes saoudiennes s’activent… à très, très haut niveau.

Selon plusieurs sources britanniques, les autorités sportives saoudiennes seraient prêtes à formuler une offre surréaliste de 350 millions d’euros pour racheter le contrat du numéro 7 madrilène. Al-Ahli tiendrait la corde pour attirer Vinícius, mais d’autres géants du Golfe sont en embuscade, tous appuyés par des moyens financiers illimités.

Le Real Madrid reste calme mais…

Mais le plus spectaculaire reste à venir : en plus de cette somme folle pour le Real, un contrat de 1 milliard d’euros sur 5 ansserait prêt à être proposé à Vinícius. Oui, un milliard. Soit 200 millions d’euros nets par an, un salaire jamais vu dans l’histoire du football. Des montants délirants, hors normes, presque irréels — et pourtant bel et bien envisagés par les décideurs saoudiens.

Du côté de Madrid, on reste calme en façade. Florentino Pérez ne semble pas prêt à ouvrir la porte. Le Real mise sur Vinicius mais les chiffres évoqués pourraient bien forcer une réflexion interne, aussi impensable soit-elle. Vinícius, lui, n’a jamais caché son attachement au club madrilène. Mais face à une offre aussi colossale, peut-on vraiment jurer de rien ?