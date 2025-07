Real Madrid : Xabi Alonso avertit son équipe après Dortmund et attend désormais le PSG

Tombeur du Borussia Dortmund, le Real Madrid affrontera le PSG en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Après la rencontre, Xabi Alonso s’est exprimé.

Après la qualification du Real Madrid pour les demi-finales du Mondial des clubs suite à la victoire contre le Borussia Dortmund (3-2, buts de Gonzalo García, Fran García et Kylian Mbappé), Xabi Alonso s’est exprimé avec lucidité en conférence de presse. L’entraîneur espagnol a salué la performance sérieuse de ses joueurs tout en pointant les moments de flottement en fin de rencontre.

« C’est le football. Jusqu’au 2-1, nous avions plutôt bien contrôlé le match, il se jouait sur notre terrain. Ensuite, il s’est passé trop de choses en peu de temps. Nous sommes en demi-finales, et nous en sommes contents. J’espère que cela nous servira de leçon pour ne pas nous relâcher et être présents pendant toutes les minutes du match. Je suis satisfait du match : c’était un match très sérieux, digne d’un quart de finale. Nous dominions bien, et les changements nous ont permis de reprendre le contrôle. On a même eu des occasions pour inscrire un troisième but. L’équipe était bien concentrée, mais après le 2-1, il y a eu un peu de confusion, et ça, il faudra y réfléchir et s’améliorer. Il faut tirer du positif pour éviter que cela ne se reproduise si on se retrouve dans une situation similaire. »

Xabi Alonso donne rendez-vous au PSG

Dans une rencontre maîtrisée jusqu’à la réduction du score adverse, les Merengue ont montré leur solidité collective, tout en laissant entrevoir quelques points d’amélioration à l’approche du dernier carré. Le Real affrontera le PSG (mercredi, 21h), dans un match qui s’annonce déjà épique.

« Un très gros match. Aujourd’hui, nous avons affronté une équipe habituée à aller loin en Ligue des Champions, et maintenant, nous allons jouer contre le champion en titre. Ils sont sur une très bonne dynamique, et c’est la prochaine étape de cette nouvelle aventure. Nous sommes en pleine progression, et nous allons nous préparer pour les affronter. Depuis les huitièmes de finale, ils sont dans une très bonne phase et jouent à un excellent niveau. Ce sera un grand défi pour nous. Il faut gagner cette demi-finale, et ensuite on parlera de gagner le tournoi si on est en finale. On doit progresser en tant qu’équipe et rester compétitifs. On est beaucoup plus proches du but, et on va continuer comme ça, car le rythme est bon », a déclaré Alonso, dans des propos rapportés par le site officiel du club.