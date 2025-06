Real Madrid : Xabi Alonso encense Vinicius et donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Après la victoire du Real Madrid face à Salzbourg (3-0), Xabi Alonso a parlé de Vinicius et Kylian Mbappé.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Real Madrid a battu le club autrichien de Salzbourg (3-0) et a validé son billet pour les 8èmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, lors desquels il affrontera la Juventus. Et il faut dire que Xabi Alonso a un peu surpris en alignant pour la première fois une défense à trois centraux, une tactique qui a donné entière satisfaction à l’entraîneur.

« Ça a toujours été dans ma tête, les joueurs ont l’intelligence footballistique pour comprendre pourquoi on l’a utilisé. On a eu beaucoup de stabilité et le contrôle du jeu. Les espaces intermédiaires étaient très bien gérés. J’aime la flexibilité », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par AS.

Optimisme pour Kylian Mbappé

Au cœur de cette victoire, Vinicius a particulièrement brillé, avec un but et une superbe talonnade décisive pour Valverde. « Je ne retiens pas seulement le but et la passe décisive. Je retiens son engagement défensif, qui nous a permis de jouer ensemble. En attaque, il a eu plus de liberté dans l’axe, pas sur les côtés. Gonzalo fait travailler les défenseurs centraux. Je suis content pour Vini, c’est bien d’avoir un bon feeling, il faut continuer, il reste encore beaucoup de chemin à faire. »

Quant à l’incertitude autour du retour de Kylian Mbappé, l’entraîneur se montre prudent mais confiant : « On veut qu’il revienne, on l’attend dans la meilleure forme possible. Je ne peux pas dire s’il jouera, mais on est optimistes pour mardi. » Un message d’espoir avant le prochain rendez-vous crucial face à la Juventus.