Real Madrid, FC Barcelone : un scandale digne de l'affaire Negreira menace d'éclabousser aussi les Merengue

Ça semble incroyable mais il semblerait que l'affaire Negreira ne soit que la partie immergée d'un scandale d'une ampleur titanesque. Pour le moment, seul le FC Barcelone est impliqué, lui qui a payé pendant des années un ancien arbitre, patron de la commission des hommes en noir en Espagne. Celui-ci était chargé, officiellement, de faire des rapports sur les futurs adversaires des Blaugranas. Mais la justice soupçonne le club catalan d'avoir voulu influencer les sifflets. Et ce n'est pas tout. Le média El Debate annonce que le parquent anti-corruption ibérique s'intéresse au patrimoine immobilier de quatre arbitres espagnols, qui pourrait être la conséquence de grosses sommes d'argent versées par des clubs !

Un arbitre à un patrimoine d'un million d'euros...

Les quatre arbitres sont José Maria Sanchez Martinez, Carlos Clos Gomez, Santiago Jaime Latre et Alejandro Hernandez Hernandez. Le premier a notamment dirigé la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Osasuna (2-1) samedi. Le deuxième est le patron de la VAR, le troisième un arbitre en charge de la VAR et le dernier est l’un des officiels les plus critiqués du pays, notamment pour ses décisions jugées pro-catalanes dans plusieurs Clasicos. Clos Gomez a sept propriétés, valorisées pour plus d’un million d’euros. Parmi elles, une villa de 813 m2 dans la région de Saragosse, acquise en 2007 sans aide d’une banque. C'est d'ailleurs ce qui a alerté le parquet : les quatre hommes ont acheté leurs biens sans contracter d'emprunts alors que leurs revenus ne le leur permettaient pas...

Pour résumer Quatre arbitres espagnols auraient reçu des sommes d'argent très importantes tout au long de leur carrière leur ayant permis d'acquérir de nombreux biens immobiliers. Aucun club n'est suspecté pour le moment mais le Real Madrid et le FC Barcelone sont forcément visés.

