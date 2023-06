Real Madrid : le nouveau maillot extérieur des Merengue a fuité !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Alors que le Real Madrid a déjà dévoilé son maillot domicile pour la saison 2023-2024, le club merengue n'a pas encore fait de même pour sa nouvelle tunique extérieur, que les hommes de Carlo Ancelotti porteront loin de leurs bases.

Un aperçu du nouveau maillot extérieur du Real Madrid

Mais Footy Headline, site spécialisé sur les maillots de football, a dévoilé ce samedi un aperçu de ce que devrait être le maillot extérieur des Merengue la saison prochaine. On y retrouve une tunique aux teintes bleu nuit, violette et les bandes Adidas sur les épaules sont de couleur blanche, jaune et rose.

⚫👑 𝐍𝐞𝐰 𝐏𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞: Real Madrid 23-24 Away Kit Leaked: https://t.co/lvDQ0zIUFp — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 17, 2023

