Real Madrid : Kroos accueille Bellingham en dessoudant un ancien partenaire

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

"Nous avions un autre joueur qui est venu pour beaucoup d'argent (115 millions d'euros) et qui n'a pratiquement rien fait à part se reposer, a déclaré Kroos sur le podcast qu'il tient avec son frère - ceci expliquant peut-être cela. C'était beaucoup d'argent, je pense que tout le monde peut dire que ce n'était pas un bon transfert. Mais soyons positifs, Bellingham a l'air d'être fort." Eden Hazard appréciera... même si on ne peut pas vraiment donner tort à l'Allemand !

La fiche de Toni Kroos

Toni Kroos with a dig at Eden Hazard after commenting on Bellingham's move to Real Madrid: "We had another player who came for lot of money and basically let his career die. It was a lot of money. I think everyone would say that wasn't a good transfer. But let's be positive." 😳 pic.twitter.com/OEWNzWT9ei