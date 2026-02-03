À LA UNE DU 3 FéV 2026
[20:46]OM – Stade Rennais : le Vélodrome exprime sa colère avec des banderoles incendiaires
[20:28]OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Albacete
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Après le fusible Horneland, faut-il voir plus haut ? »
[19:34]RC Lens : le mercato lensois n’est pas encore fini, d’autres mouvements sont à prévoir !
[19:16]PSG Mercato : une vente de Vitinha à prix d’or en échange d’un taulier du Real Madrid ?
[18:54]ASSE Mercato : coup de théâtre pour Ekwah, une vérité de taille éclate après son départ
[18:31]FC Nantes Mercato : une offre a été formulée pour un attaquant qui a flambé en Ligue 1
[18:08]L’OM dépassé par le Real Madrid, un joueur de De Zerbi s’est illustré
[17:56]LOSC Mercato : Genesio en conflit avec sa direction, un démenti fracassant tombe
FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Albacete

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 20:15
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre l'Osasuna.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à l’Albacete Balompié en quart de finale de la Coupe du Roi.

Ce mardi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Albacete Balompié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au stade Carlos-Belmonte.

La compo du Barça

J. Garcia – Cancelo, Araujo (cap), E. Garcia, Martin – de Jong (cap), Bernal – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski.

