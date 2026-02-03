FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Albacete

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à l’Albacete Balompié en quart de finale de la Coupe du Roi.
Ce mardi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Albacete Balompié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au stade Carlos-Belmonte.
La compo du Barça
J. Garcia – Cancelo, Araujo (cap), E. Garcia, Martin – de Jong (cap), Bernal – Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AlbaceteBarça pic.twitter.com/4bP5JiWAz7— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2026