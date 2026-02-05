À LA UNE DU 5 FéV 2026
ASSE Mercato : deux anciens Verts ont mis un stop au FC Nantes, le Stade Rennais se frotte les mains !

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 15:00
Le FC Nantes voulait frapper fort sur les ailes cet hiver, mais deux anciens Verts ont mis un coup d’arrêt à ses plans. Résultat : la priorité offensive d’Ahmed Kantari, trouver un ailier droit capable d’impulser le jeu, n’a pas été comblée.

Cet hiver, le FC Nantes a été très actif sur le marché, recrutant huit joueurs en comptant le retour de prêt d’Ignatius Ganago. Mais malgré cette dynamique, le club n’a pas réussi à sécuriser une recrue pour son flanc droit, pourtant identifié comme un besoin crucial. Selon nos informations, plusieurs pistes ont pourtant été explorées. Ludovic Blas a été une option, mais le Stade Rennais a freiné son départ. Zakaria Aboukhlal était également ciblé, mais le transfert a échoué en raison d’un blocage du Torino et d’une perte de temps qui a coûté cher au FCN.

Honorat et Nordin, c’est non au FC Nantes !

Mais ce n’est pas tout : selon Emmanuel Merceron, Romain Del Castillo, Franck Honorat et Arnaud Nordin ont également été envisagés par le FC Nantes. Deux d’entre eux, Honorat et Nordin, sont d’anciens joueurs de l’ASSE. Ces derniers ont refusé l’offre nantaise, privant le club d’une solution rapide et expérimentée pour renforcer ses ailes. Leur choix est un vrai camouflet pour les Kita… qui ont même vu Nordin rejoindre le Stade Rennais !

Un vide qui va laisser des traces

Pour Ahmed Kantari, ce mercato hivernal laissera donc un goût d’inachevé. Le coach du FC Nantes devra désormais trouver des alternatives en interne ou reporter ses ambitions pour le flanc droit à l’été prochain. Ce vide pourrait peser dans la seconde moitié de la saison, alors que l’équipe cherche encore à stabiliser son jeu offensif et assurer son maintien en Ligue 1.

ASSEFC NantesStade Rennais

