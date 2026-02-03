Si la saison de Kylian Mbappé est époustouflante au Real Madrid, Lamine Yamal lui a rappelé qu’il était proche de lui au FC Barcelone.

Le Real Madrid peut continuer à trembler. Alors que Kylian Mbappé continue d’éblouir en Liga espagnole, un jeune Barcelonais est en train de lui rappeler que la relève est déjà là : Lamine Yamal. Le crack de seulement 18 ans a encore frappé fort ce week-end face à Elche (3-1), marquant un but et livrant une performance qui restera dans les mémoires.

Avec ce 23e but avant ses 19 ans, Yamal devient seulement le deuxième joueur du XXIe siècle à atteindre ce chiffre dans les cinq grands championnats européens… après Mbappé. Un exploit qui souligne l’immense potentiel du prodige catalan, déjà capable de rivaliser avec les meilleurs au niveau européen.

Yamal déjà au même niveau que Mbappé !

Mais ce n’est pas qu’une question de statistiques. Chaque apparition de Yamal sur le terrain fait preuve d’une maturité et d’une aisance technique qui rappellent les grands noms du football mondial. Rapidité, dribbles incisifs et sens du but : tout y est pour que le jeune attaquant devienne l’une des figures incontournables du Barça et du football mondial dans les années à venir.

Pour le FC Barcelone, c’est une véritable aubaine. Avec Yamal en pleine forme, le club peut envisager l’avenir avec optimisme, et même rêver de titres et de performances historiques. Et pour Mbappé et le Real Madrid, le message est clair : le petit prodige espagnol n’a pas fini de faire parler de lui. La guerre des talents est déjà lancée.