Dans les petits papiers du PSG au mercato, Ayyoub Bouaddi pourrait bien quitter le LOSC au prochain mercato estival sous l’instance des dirigeants parisiens basés à Doha.

Le PSG avance déjà ses pions pour l’été prochain. Et à Paris, un nom revient avec insistance : Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, Media Foot croit savoir que le milieu du LOSC est devenu une priorité absolue de Luis Campos, prêt à frapper très fort. Selon nos confrères, ce dernier a clairement intensifié les échanges avec l’entourage du joueur afin de sécuriser l’un des talents pour préparer déjà l’après-Coupe du Monde, un marché estival que le Portugais sait traditionnellement plus animé que les autres.

Après un mercato hivernal minimaliste, marqué uniquement par les signatures de deux jeunes profils, Dro Fernandez et Khalil Ayari, le PSG se projette désormais à moyen terme. Si Luis Enrique se montre prudent sur les changements immédiats pour préserver la dynamique de succès installée depuis plus d’un an, le technicien espagnol est conscient de la nécessité de renouveler progressivement son effectif. Et Bouaddi coche toutes les cases.

Le PSG prêt à claquer 50 M€ sur Bouaddi ?

Dans la short-list parisienne pour l’été 2025, Bouaddi se sait courtisé et ne dirait pas non à un avenir à Paris. Depuis le début de l’année, Campos a mis un sérieux coup d’accélérateur pour sonder la motivation du milieu de terrain de 18 ans. Le directeur sportif du PSG veut s’assurer que le joueur adhère pleinement au projet parisien, à l’image de Désiré Doué avant lui. Et les retours sont jugés extrêmement positifs.

Le pressing parisien commence à porter ses fruits. À ce jour, le PSG serait le club le mieux positionné dans ce dossier. Convaincu par le défi sportif proposé, Bouaddi se montre réceptif à l’idée de franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. Du côté du LOSC, l’idée d’une vente dans les mois à venir est désormais intégrée, même si le club nordiste entend bien valoriser son joyau.

Reste la question du prix. Sur ce point, un consensus semble se dessiner. Une somme avoisinant les 50 millions d’euros pourrait satisfaire toutes les parties. Un montant conséquent, mais à la hauteur du potentiel d’un joueur que Paris voit déjà comme l’un des piliers de son futur projet. Le PSG est prêt à casser sa tirelire, et le feuilleton Bouaddi ne fait sans doute que commencer.