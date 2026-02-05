Alors qu’une folle rumeur venue d’Espagne galope sur un intérêt du PSG pour Endrick (OL, 19 ans), Fabrizio Romano a rétabli la vérité sur son avenir.

La rumeur a enflammé l’Europe en quelques heures. Depuis l’Espagne, un bruit persistant évoque un intérêt très sérieux du PSG pour Endrick. De quoi faire trembler l’OL, déjà attentif à l’évolution du joyau brésilien, et relancer un feuilleton mercato XXL entre Paris et le Real Madrid. Mais Fabrizio Romano est venu calmer – ou clarifier – le jeu avec une déclaration très nette sur l’avenir du prodige.

Alors que certains imaginaient déjà un rappel express du Real Madrid ou une offensive parisienne dès cet hiver, le spécialiste mercato a coupé court à toute spéculation. « Le Real Madrid n’a jamais envisagé de rappeler Endrick en janvier malgré une clause spécifique jusqu’au 20e jour. Le plan était très clair : prêt, progression à l’OL, temps de jeu régulier et retour au Real Madrid l’été suivant. »

Pas de PSG pour Endrick

Un message limpide, qui confirme que le club madrilène garde un contrôle total sur la trajectoire de son joueur. Pour le Real, pas question de brûler les étapes. Endrick doit grandir, jouer, apprendre le football européen loin de la pression du Bernabéu, avant de revenir plus fort à l’été prochain. Du côté des supporters du PSG, cette sortie de Fabrizio Romano agit comme un sérieux frein. Le Real Madrid n’ouvrira pas la porte à une vente ni même à une redirection du prêt. Endrick est considéré comme un investissement stratégique à long terme.

À l’OL, cette prise de parole est aussi un soulagement. Le club rhodanien sait désormais qu’il peut compter sur Endrick jusqu’à la fin de la saison, sans menace immédiate d’un rappel ou d’un détournement de dernière minute. À condition, évidemment, de lui garantir ce que le Real exige : du temps de jeu régulier et une progression constante. La rumeur PSG aura donc surtout eu le mérite de rappeler une chose : Endrick est déjà au cœur d’un jeu d’échecs entre géants européens. Mais pour l’instant, la feuille de route est figée. OL cette saison, Real Madrid la suivante. Et Paris devra, encore une fois, patienter.