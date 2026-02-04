À LA UNE DU 4 FéV 2026
[11:10]ASSE : Camara (MHSC) calme le jeu avec les Verts
[10:51]Real Madrid Mercato : Vitinha (PSG) pas une priorité, le vestiaire toujours divisé
[10:35]FC Barcelone : l’incroyable boulette de Joan Garcia contre Albacete (vidéo)
[10:06]FC Nantes : Kantari pire que Domenech, la réponse est tombée
[09:45]OM : la célébration de Medina et Hojbjerg a choqué (vidéo)
[09:23]ASSE : Montanier a mené son enquête et émet un léger bémol sur les recrues
[09:03]Endrick rend heureux le Real Madrid, Laporta va démissionner du FC Barcelone
[08:42]FC Nantes : auteur d’un but sensationnel à Reims, Benhattab règle ses comptes avec les Canaris
[08:26]PSG Mercato : Cristiano Ronaldo envoyé à Paris en fin de saison !
[07:58]RC Lens : le LOSC s’invite dans le match à Troyes, Sage réserve des surprises
Endrick rend heureux le Real Madrid, Laporta va démissionner du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 09:03
💬 Commenter
Endrick avec le ballon en main lors du match de l'OL à Metz.
Dans la revue de presse espagnole de ce mercredi 4 février 2026, on trouve les premiers pas réussis d’Endrick à l’OL et la démission à venir de Joan Laporta pour se présenter aux élections du FC Barcelone.

Marca : pourquoi le Real Madrid n’a pas recruté

Selon Marca, si la Maison Blanche n’a attiré personne cet hiver malgré ses énormes lacunes dans le jeu, c’est parce que Florentino Pérez estime que l’effectif actuel est suffisant pour remporter des titres. Même si ça semble mal parti…

AS : Endrick impactant

AS se félicite des débuts réussis d’Endrick à l’OL, assurant que son maillot est celui qui se vend le mieux. Et rappelant surtout qu’en juillet, le Brésilien reviendra au Real Madrid.

Sport : Lamine, encore une fois

Buteur à Albacete (2-1) en quarts de finale de la Coupe du Roi hier, Lamine Yamal en est à 5 buts et 2 passes décisives sur les 6 derniers matches du FC Barcelone. Impressionnant !

Mundo Deportivo : Laporta va démissionner

Lundi prochain, Joan Laporta démissionnera de son poste de président du FC Barcelone pour pouvoir se lancer pleinement dans la campagne électorale, dont le vote aura lieu le 15 mars.

