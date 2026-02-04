Dans la revue de presse espagnole de ce mercredi 4 février 2026, on trouve les premiers pas réussis d’Endrick à l’OL et la démission à venir de Joan Laporta pour se présenter aux élections du FC Barcelone.
Marca : pourquoi le Real Madrid n’a pas recruté
Selon Marca, si la Maison Blanche n’a attiré personne cet hiver malgré ses énormes lacunes dans le jeu, c’est parce que Florentino Pérez estime que l’effectif actuel est suffisant pour remporter des titres. Même si ça semble mal parti…
AS : Endrick impactant
AS se félicite des débuts réussis d’Endrick à l’OL, assurant que son maillot est celui qui se vend le mieux. Et rappelant surtout qu’en juillet, le Brésilien reviendra au Real Madrid.
Sport : Lamine, encore une fois
Buteur à Albacete (2-1) en quarts de finale de la Coupe du Roi hier, Lamine Yamal en est à 5 buts et 2 passes décisives sur les 6 derniers matches du FC Barcelone. Impressionnant !
Mundo Deportivo : Laporta va démissionner
Lundi prochain, Joan Laporta démissionnera de son poste de président du FC Barcelone pour pouvoir se lancer pleinement dans la campagne électorale, dont le vote aura lieu le 15 mars.