Arabie saoudite : Al-Hilal se frotte les mains pour Karim Benzema et répond à la colère de Cristiano Ronaldo

L’ambiance s’est électrisée en Saudi Pro League suite au transfert retentissant de Karim Benzema à Al-Hilal. En réaction, Cristiano Ronaldo, figure phare d’Al-Nassr, a claqué la porte de l’entraînement, dénonçant un profond déséquilibre et un favoritisme au profit des rivaux. Le quintuple Ballon d’Or estime que ces renforts de prestige cassent la concurrence et menacent la compétitivité du championnat. Ce coup de sang, inédit depuis son arrivée en Arabie saoudite, met en lumière une rivalité exacerbée entre les deux mastodontes du pays.

Al-Hilal justifie le choix Benzema

Sauf que ce qui n’est qu’un gros caprice ne plaît pas du tout à la direction d’Al-Nassr. Celle-ci estime que vu le prix qu’il est payé, Cristiano Ronaldo pourrait se montrer un peu plus respectueux. Un divorce est proche. La presse portugais assure que le quintuple Ballon d’Or n’a pas du tout l’intention de raccrocher les crampons car il veut absolument atteindre la barre des mille buts en carrière (il en est à 955). Son idée serait de revenir en Europe ou de retrouver Lionel Messi en MLS. Le site WhoScored a estimé que cinq équipes seraient susceptibles de l’accueillir : le Sporting Portugal, le Wydad Casablanca, le LA Galaxy, le Real Madrid et… le PSG !

En attendant que la situation de CR7 se clarifie, le patron d’Al-Hilal, Esteve Calzada, n’a pas tardé à décocher sa riposte, dans l’émission espagnole El Larguero, assumant pleinement la stratégie du club. « Pourquoi il est en colère ? Il faudrait lui poser la question. Pour nous, Benzema était une opportunité unique », lâche-t-il, sûr de ses choix. Il insiste sur l’impact immédiat de ce transfert, vantant les qualités du Ballon d’Or et sa capacité d’intégration express. Pour Al-Hilal, il ne s’agit que de saisir les meilleures opportunités, alors même qu’Al-Nassr s’est lui aussi renforcé ces derniers mois.

D’un point de vue sportif, l’arrivée de Benzema dope l’ambition d’Al-Hilal, déjà lancé dans la course au titre. Calzada souligne aussi l’impact commercial massif : maillots écoulés à vitesse grand V, visibilité boostée sur les réseaux, stade plein à chaque match. Une manœuvre décisive alors que le marché des stars s’agite avec l’arrivée de joueurs comme João Félix et Coman à Al-Nassr.