Albacete – FC Barcelone (1-2) : les Blaugrana éliminent la bête noire du Real Madrid

Par William Tertrin - 3 Fév 2026, 23:02
Le FC Barcelone s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi ce mardi soir, après une victoire 2-1 sur la pelouse d’Albacete dans un quart de finale où les Catalans ont longtemps souffert avant de faire la différence.

Face à un Albacete Balompié en grande forme, fraîchement auréolé de l’élimination du Real Madrid en huitièmes de finale, le Barça a consciencieusement scellé son billet pour le dernier carré malgré quelques frayeurs.

Les Blaugrana ont ouvert le score à la 39ᵉ minute grâce à Lamine Yamal, qui s’offre un but de grande classe après une passe de Frenkie de Jong, proposant une frappe précise du côté opposé du filet. Au retour des vestiaires, Ronald Araujo a accentué l’avance barcelonaise d’une belle tête sur corner (56ᵉ), confortant ainsi le statut de favori de son équipe.

Un Albacete qui n’a rien lâché

Comme en témoigne son parcours jusqu’ici – notamment l’élimination du Real Madrid (3-2) – Albacete n’est pas venu en victime expiatoire. L’équipe de Segunda División, portée par sa dynamique positive et un public bouillant au Carlos Belmonte, a tenu tête aux Catalans pendant une large partie de la rencontre.

Le héros de la saison du club manchego, Jefte Betancor, s’est procuré des occasions dangereuses et a fini par réduire l’écart en toute fin de match (87ᵉ), offrant des sueurs froides aux visiteurs.

Des enseignements à retenir

Si Barcelone a évité le piège, le match a montré que rien n’est jamais acquis en Coupe du Roi, compétition réputée pour ses surprises. L’équipe de Hansi Flick devra quant à elle encore travailler sa finition et sa concentration, notamment face à des adversaires plus « à l’aise » lorsqu’ils jouent libérés.

Lamine Yamal et Ronald Araujo ont été les grands artisans de cette qualification pour Barcelone, désormais tourné vers les demi-finales, tout en gardant un œil sur la Liga et les autres compétitions domestiques et européennes.

