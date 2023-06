Real Madrid - Mercato : après Bellingham, une signature de choc annoncée ce lundi ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

« Nacho signera un nouveau contrat à court terme au Real Madrid dans les prochains jours - il a convenu directement avec Florentino Pérez qu'il sera conclu très bientôt, assure Fabrizio Romano sur Twitter. Les documents sont prêts, simple question de temps pour l'annonce. Elle pourrait avoir lieu lundi. »

Nacho will sign new short term deal at Real Madrid in the next days — he has agreed directly with Florentino Pérez that it will be completed very soon. ⚪️✅ #RealMadrid



Documents are ready; matter of time for the announcement, could take place on Monday. pic.twitter.com/3Oe5s7Cf7F