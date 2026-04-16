FC Barcelone : prolongation ou pas ? L’avenir d’Hansi Flick a été réglé !

Malgré une récente élimination en Ligue des Champions, le FC Barcelone devrait bien prolonger Hansi Flick !

Le FC Barcelone continue de miser sur la stabilité. Selon plusieurs sources concordantes, dont Catalunya Ràdio, le club catalan et son entraîneur Hansi Flick auraient trouvé un accord verbal pour prolonger leur collaboration jusqu’en juin 2028, soit une saison supplémentaire par rapport au contrat actuel courant jusqu’en 2027.

Arrivé sur le banc blaugrana en 2024, le technicien allemand s’est rapidement imposé comme un élément central du projet sportif du Barça. Son début de mandat a été marqué par des résultats solides et une remise à niveau progressive de l’équipe, avec un style de jeu jugé cohérent par la direction sportive.

Une confiance maintenue malgré les désillusions européennes

Malgré deux éliminations consécutives jugées décevantes en Ligue des Champions, la direction du FC Barcelone reste convaincue de la trajectoire initiée sous Flick. Le club estime que le technicien dispose des compétences nécessaires pour ramener l’équipe au plus haut niveau européen.

Cette confiance s’explique également par les titres remportés dès son arrivée et par la compétitivité retrouvée du Barça sur la scène nationale. L’état-major catalan voit en lui un entraîneur capable de bâtir un projet durable autour d’une nouvelle génération de joueurs.

Un projet long terme au cœur de la stratégie du Barça

L’accord verbal pour une prolongation jusqu’en 2028 s’inscrit dans la volonté du président Joan Laporta de sécuriser l’avenir sportif du club. En interne, le Barça souhaite éviter une instabilité sur le banc et consolider un cycle de performance déjà engagé.

Selon plusieurs médias espagnols et allemands, cette prolongation n’est pas encore officiellement signée, mais elle devrait être finalisée dans les prochaines semaines, sauf rebondissement de dernière minute.

Flick, pierre angulaire du renouveau blaugrana

Depuis son arrivée, Hansi Flick a progressivement imposé son empreinte sur l’effectif, en intégrant des jeunes talents tout en maintenant une exigence élevée de performance. Le club catalan considère aujourd’hui son entraîneur comme une pièce essentielle du projet sportif à long terme.

Si la prolongation venait à être officialisée, elle confirmerait la volonté du Barça de construire dans la continuité, avec Flick comme chef d’orchestre d’un nouveau cycle ambitieux en Liga et en Ligue des Champions.