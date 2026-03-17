À LA UNE DU 17 MAR 2026
[13:13]FC Barcelone : Joan Laporta fait une grande annonce sur l’avenir d’Hansi Flick
[13:12]FC Nantes : la prédiction de l’IA sur le maintien en Ligue 1 avec Vahid Halilhodzic 
[13:05]RC Lens : Neil El Aynaoui victime d’un drame à son domicile 
[13:00]PSG : l’émir du Qatar a signé un coup de folie à 200 millions d’euros ! 
[12:43]OM : un problème Timber révélé par Zidane ?
[12:40]Chelsea – PSG : Liam Rosenior perd un troisième titulaire !
[12:36]Coupe de France : la date et le lieu de la finale enfin fixés 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant le Celta Vigo
[12:14]ASSE Mercato : Kilmer a identifié sa première recrue estivale en cas de retour en Ligue 1
[12:00]FC Barcelone Mercato : Dro fait encore polémique au PSG
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Joan Laporta fait une grande annonce sur l’avenir d’Hansi Flick

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 13:13
💬 Commenter
Hansi Flick en conférence de presse.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Barcelone a tranché : Hansi Flick va prolonger son contrat jusqu’en 2028, a annoncé Joan Laporta, confirmant une stabilité forte pour le club catalan.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a levé le voile sur la prolongation imminente de Hansi Flick. « Nous voulons le prolonger jusqu’en 2028, que chaque saison ait une année de marge, il est d’accord, nous annoncerons bientôt l’accord car il est très à l’aise. C’est la décision de Hansi, Yuste et Deco », a expliqué Laporta sur les ondes de Cataluna Radio.

Cette prolongation marque une volonté claire du FC Barcelone : assurer la continuité sportive et renforcer la stabilité autour de l’entraîneur allemand. Depuis son arrivée, Flick a imprimé sa patte sur l’équipe, et cette extension devrait lui permettre de poursuivre son projet sur le long terme.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les supporters peuvent donc se réjouir : le Barça mise sur la continuité, avec un entraîneur qui connaît déjà parfaitement l’effectif et les objectifs ambitieux du club. Reste à savoir quand cette prolongation sera effective.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot