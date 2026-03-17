Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le FC Barcelone a tranché : Hansi Flick va prolonger son contrat jusqu’en 2028, a annoncé Joan Laporta, confirmant une stabilité forte pour le club catalan.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a levé le voile sur la prolongation imminente de Hansi Flick. « Nous voulons le prolonger jusqu’en 2028, que chaque saison ait une année de marge, il est d’accord, nous annoncerons bientôt l’accord car il est très à l’aise. C’est la décision de Hansi, Yuste et Deco », a expliqué Laporta sur les ondes de Cataluna Radio.

Cette prolongation marque une volonté claire du FC Barcelone : assurer la continuité sportive et renforcer la stabilité autour de l’entraîneur allemand. Depuis son arrivée, Flick a imprimé sa patte sur l’équipe, et cette extension devrait lui permettre de poursuivre son projet sur le long terme.

Les supporters peuvent donc se réjouir : le Barça mise sur la continuité, avec un entraîneur qui connaît déjà parfaitement l’effectif et les objectifs ambitieux du club. Reste à savoir quand cette prolongation sera effective.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League