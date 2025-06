Revue de presse : Mbappé valide l’arrivée de Pogba à Monaco

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Mbappé valide l’arrivée de Pogba

Sur Instagram, Kylian Mbappé a posté un photo-montage de Paul Pogba, posant avec une écharpe de l’ASM autour du cou devant le port de la Principauté. L’attaquant du Real Madrid l’a accompagné de ces mots : « Pogback. Daghe Munegu ». « Pogback » est un jeu de mots pour saluer le retour au jeu de son ancien partenaire en équipe de France, « Daghe Munegu » est le slogan de l’ASM dans la langue locale, qui veut dire Allez Monaco. Kylian Mbappé a été formé en Principauté et se félicite donc d’y voir débarquer le milieu de terrain. Celui-ci s’est engagé jusqu’en 2027.

OGC Nice : lutte intense pour un attaquant danois

Le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce que l’OGC Nice fait partie des prétendants au recrutement de William Böving, attaquant danois ayant inscrit 22 buts avec Sturm Graz et la sélection U21. Son prix de départ serait de 5 M€. L’AS Roma, le Borussia Mönchengladbach et Mayence sont également sur le coup.

Stade Rennais : le nouveau Vieira est rouge et noir

Ce mercredi, L’Equipe consacre un long article à Djaoui Cissé, qui brille actuellement avec l’équipe de France Espoirs. Les Bleuets disputeront ce soir la demi-finale du championnat d’Europe de la catégorie face à l’Allemagne. A 21 ans, Cissé, formé à Rennes, impressionne observateurs et partenaires, qui n’hésitent pas à le comparer à Patrick Vieira.

Le Havre : Molina très dubitatif sur le projet de reprise

Dans une vidéo diffusée hier soir, le journaliste d’investigation Romain Molina s’est montré très circonspect sur le projet de rachat du HAC par Blue Crow : « En parlant d’esbroufe, on va rester en Ligue 1 avec Le Havre. Donc ils sont venus avec les potentiels repreneurs, Blue Crow. Ces gens-là, ils ont des intérêts dans les Émirats. Je pense que j’en ferai une vidéo spéciale… Ils ont fait d’autres trucs. C’est le beau jeu, on va dire ça comme ça, il y en a qui vont me dire « c’est le capitalisme du foot », ok. Bon, moi, j’ai quand même un peu de mal. Dans le même temps, Volpe, le président, qui il y a des années disait « On va aller en Ligue des champions » et qui réclamait encore 40 millions pour son club cet hiver, là, il dit qu’il faut mettre au moins 15 millions d’un coup ! Donc on verra, il y a un sursis à statuer. » Les dirigeants havrais doivent revenir vers la DNCG vendredi avec des documents supplémentaires concernant la vente. Le gendarme financier pourra ensuite annuler (ou non) ses sanctions d’encadrement de la masse salariale et d’interdiction de recruter à titre onéreux prononcées cet hiver.

Girondins : la somme folle que Lopez va engloutir

Devant la DNCG, hier, Gérard Lopez s’est engagé à investir dans la durée dans les Girondins. L’Equipe a résumé ce que le dirigeant a déjà englouti et ce qu’il pourrait encore perdre dans les prochaines années : « L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois devra verser 33 M€ si le club retrouve la L1 en 2030, 61 M€ pour un retour en L2 en 2032 et… 69 M€ si la formation girondine stagne en National. De quoi donner le tournis quand on sait que Lopez a déjà investi 52 M€ depuis 2021. Une somme à laquelle il faut rajouter les 9 M€ qu’il a provisionnés lundi, comme le président bordelais s’y était engagé pour couvrir la première annuité de remboursement des crédits, les assurances de garantie des salaires et les frais de justice ». Dans le pire des cas, la facture pourrait donc atteindre 130 M€ pour un bilan catastrophique !