Equipe de France, PSG : Zaïre-Emery dans l'histoire, c'est peut-être pour demain

Au vu de son ascension, faut-il déjà s'attendre à tout. Et même, sait-on jamais, à de premières minutes sous le maillot de l'équipe de France, demain contre Gibraltar, et un premier but. On parle ici, et vous l'aurez compris, du phénomène Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain du PSG, appelé par Didier Deschamps alors qu'il n'est pas encore majeur.

Camavinga dépossédé

Comme le souligne le site footmercato, Le Parisien pourrait, dès demain à Nice, battre des records de précocité. Car si DD le fait entrer en jeu, Zaïre-Emery effacerait des tablettes un certain Eduardo Camavinga en devenant le plus jeune international français de l'après-guerre. Le Madrilène avait 17 ans, 9 mois et 29 jours pour sa toute première, le joueur du PSG aurait lui 17 ans, 8 mois et 10 jours.

Et si jamais WZE venait à marquer, il deviendrait le plus jeune buteur tricolore de l’après-guerre et priverait Camavinga, toujours, de son record.

