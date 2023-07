Equipe de France : Sylvain Ripoll éjecté, deux pistes se dégagent déjà pour le nouveau sélectionneur des Bleuets !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

S'il aura fallu quelques semaines à la FFF pour gérer et prendre une décision, Sylvain Ripoll ne conduira pas l'équipe de France Espoirs vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024. En effet, L'Equipe annonce que l'ancien protégé de Noël Le Graët va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures et qu'il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l'officialisation.

La FFF va devoir vite trouver un nouveau sélectionneur

En poste depuis mai 2017, Sylvain Ripoll paie son absence de résultats malgré un vivier de joueurs pourtant très important. La FFF va donc devoir se chercher un nouveau sélectionneur pour ses Espoirs et son équipe de France Olympique.

Un chantier important puisque la Fédération devra forcément nommer quelqu'un avant la fin du mois d'août alors que les Bleuets se réunissent à nouveau début septembre pour un déplacement en Slovénie, le 11 septembre (phase éliminatoire du prochain championnat d'Europe). Les noms de Julien Stéphan et Jocelyn Gourvennec circulent déjà selon Mohamed Toubache-Ter...

On se dirige vers une finale Stéphan-Gourvennec & tout cela sera très très politique.



M’étonnerait pas que Landreau fasse acte de candidature. #FranceEspoirs — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 31, 2023

Podcast Men's Up Life