Stade Rennais : Habib Beye recadre déjà son staff !

Les relations entre l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, et son nouveau responsable performance, Laurent Bessière, ne semblent pas idyllique. Pour preuve, une mise au point a été faite.

Après une saison 2024-25 ratée, qui l’a vu consommer trois entraîneurs (Julien Stéphan, Jorge Sampaoli et Habib Beye), le Stade Rennais espère vivre un exercice plus serein et se repositionner en haut du classement. Mais au vu des propos de son entraîneur, on doute que l’ambiance soit bonne du côté de la Piverdière. En effet, hier, Habib Beye a cru bon de rappeler qu’il était le vrai patron du sportif et que son nouveau responsable de la performance, Laurent Bessière, était sous ses ordres !

« Le seul responsable performance réel d’un club de foot, c’est le coach »

« Un responsable performance est impliqué dans la quantification des charges et la co-construction des entraînements avec un coach. C’a toujours été le cas, comme avec Thomas (Choinard, ex-responsable performance). Après, tout ce qui est technico-tactique et mise en place du projet de jeu, c’est incarné par le staff et le coach. Laurent sera un appui essentiel et performant au sein du club, mais il ne faut pas se tromper. Je le dis, ce n’est pas méchant, le seul responsable performance réel d’un club de foot, c’est le coach, c’est lui qui doit assumer les résultats. J’accueille sa venue avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme, je le connaissais déjà avant, on sait que son travail est très performant et il n’est pas tout seul, il a amené du monde qui s’ajoute au staff resté en place. »

L’arrivée de Laurent Bessière, qui travaillait à Nice, est la volonté du président rennais, Arnaud Pouille, qui l’a connu à Lens. Elle était d’ailleurs quasiment actée au moment où Habib Beye a remplacé Sampaoli sur le banc breton. Mais le dirigeant n’avait sans doute pas prévu que la cohabitation ferait des étincelles…