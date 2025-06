Revue de presse : le Stade Rennais a mis la main sur un ancien crack du RC Lens, il coûte très cher !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

AS Monaco : les larmes de Paul Pogba lors de sa signature

Paul Pogba a signé un contrat de deux ans avec l’AS Monaco, jusqu’en 2027, marquant son grand retour après près de deux ans loin des terrains. Visiblement très ému, le joueur n’a pas pu retenir ses larmes au moment de parapher l’accord, aux côtés du directeur général du club, Thiago Scuro. Ce dernier lui a adressé quelques mots touchants : « C’est beau à voir mon ami, d’être là et de vivre ça avec toi. Nous te remercions. C’est un moment spécial pour toi. Ça l’est aussi pour nous. » Pogba, les yeux humides, lui a répondu simplement : « Merci, j’apprécie ça. »

Angers SCO : plusieurs touches pour Himad Abdelli

Le milieu de terrain d’Angers, Himad Abdelli , attire plusieurs clubs cet été. Outre Leeds United, le Torino et Trabzonspor sont les plus proches de formuler une offre concrète. Une information rapportée par le journaliste Sacha Tavolieri.

Montpellier HSC : pas de stage cet été

Zoumana Camara a décidé de ne pas faire de stage d’été au MHSC pour préparer la saison prochaine en Ligue 2. « Je confirme qu’on ne fera pas de stage, c’est ma décision. Je ne me voyais pas commencer avec un stage où une cohésion va se faire avec des joueurs sur le départ et d’autres non arrivés », a déclaré l’entraîneur de Montpellier aux médias locaux.

Stade Rennais : Bessière, un crack au salaire démentiel…

L’heure de la reprise a sonné à Rennes avec un groupe amené à être resserré et une collaboration nouvelle entre le coach breton Habib Beye et le directeur de la performance Laurent Bessière, tout juste arrivé au club. Ex-préparateur physique responsable terrain au RC Lens, Aymen Djedidi a travaillé avec Bessière de juin 2020 jusqu’à novembre 2022 et a vu le Racing se transformer sous sa houlette.

« S’il y a l’adhésion de tous, je pense qu’à Rennes, il va structurer ce département performance, qui associe prépa physique, data, médical et bien-être, comme il l’a fait à Lens, explique-t-il à L’Équipe. C’est quelqu’un de très pointu, qui m’a marqué, et pour l’accompagnement du joueur, c’est top. On était complémentaires et sa méthodologie basée sur le volume d’intensité a parfaitement collé au projet de jeu de Franck (Haise), pour des résultats merveilleux(2een 2023) et les meilleures stats en termes de courses à haute intensité. »



Bessière, qui a fait venir de Nice deux préparateurs physiques et une diététicienne, devrait importer à Rennes l’habitude de communiquer par oreillettes lors des séances pour qu’elle soient le plus rythmées possible, et il a déjà beaucoup échangé depuis plusieurs semaines avec Beye, qu’il a pu déjà croiser lors de la formation BEPF. Seul bémol de ce crack : il coûte cher ! « Les gens parlent des salaires… de la prise en compte du contexte économique du football français. Force est de constater que c’est un leurre au vu du salaire démentiel de Monsieur Bessière », a glissé Mohamed Toubache-Ter sur X.

LOSC : Giroud toujours d’attaque en L1 ?

Proche de rejoindre le LOSC, où un contrat 1=1 l’attend, Olivier Giroud doit d’abord retrouver le rythme avant de s’immerger à fond dans la Ligue 1. Pour Maxime Chanot, défenseur qui l’a côtoyé au Los Angeles FC, il n’y aucun doute sur sa réussite à retrouver la lumière. « Je n’ai pas de doutes par rapport à Olivier Giroud (…) Il aura autour de lui un groupe qui sera meilleur que ce qu’il a connu en MLS (…) Je suis confiant sur le fait qu’il s’imposera à Lille », a-t-il défendu au micro de RMC Sport.

Toulouse FC : le TFC prêt à sacrifier ses pépites pour renflouer les caisses ?

Toulouse FC, déjà potentiellement vendeur de ses cadres comme Guillaume Restes, Charlie Cresswell ou Zakaria Aboukhlal, pourrait aussi céder plusieurs jeunes prometteurs cet été. Selon L’Équipe, Jaydee Canvot (18 ans), polyvalent milieu/défenseur sous contrat jusqu’en 2029, attire des clubs français et européens, notamment anglais, après une première saison convaincante et une victoire au tournoi Maurice-Revello. Valorisé à 4 M€, son entourage indique toutefois qu’un départ n’est pas prioritaire. Autre Pitchoun suivi : Noah Edjouma (19 ans, attaquant), auteur de 2 buts en 10 matchs de Ligue 1 et valorisé à 800 000 €. Approché par des clubs étrangers, dont Tottenham, il pencherait pour rester, comme le souhaite aussi le club.