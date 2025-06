OM Mercato : le Stade Rennais a trouvé un plan B à Merlin 

Si la piste menant à Quentin Merlin (OM) reste active, le Stade Rennais étudie un nouveau profil pour remplacer Adrien Truffert sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

Quel avenir pour Quentin Merlin ? Titulaire la saison dernière, le latéral gauche de l’OM n’est pas sûr de rester la saison prochaine et le Stade Rennais tout comme Sunderland s’intéressent à lui. Du côté du club breton, un autre nom circule.

Selon Jeunes Footeux, David Møller Wolfe, latéral gauche norvégien de 23 ans, est désormais la priorité du SRFC. Formé au SK Brann, l’intéressé a rejoint l’AZ en janvier 2023 et s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du couloir gauche.

Ce qui frappe chez lui, au-delà de la régularité, c’est l’intelligence de jeu : il monte sans excès, combine facilement dans les petits espaces, et conserve une vraie rigueur défensive. À 1m83, il possède un bon gabarit pour résister aux duels, mais reste mobile, capable de gérer les 1 contre 1 face à des ailiers rapides. Il a été utilisé dans plusieurs systèmes à Alkmaar, que ce soit en latéral classique ou piston, et n’a jamais trahi la confiance de son coach.

Un profil plus joueur que Merlin ?

Sa relance est propre, son pied gauche précis, et il présente un vrai calme dans les zones de pression — un détail qui plaît forcément à un staff rennais qui cherche des profils « à la construction ». Déjà dans les radars de quelques clubs anglais, Wolfe fait partie de cette génération de Norvégiens techniques, sérieux et très matures tactiquement. Son contrat court jusqu’en 2028, et l’AZ ne s’opposera pas à un transfert si une offre cohérente arrive, estimée autour de 8 à 10 millions d’euros.

Pour Rennes, c’est un profil prêt à jouer tout de suite, qui n’aurait pas besoin de période d’adaptation majeure, et qui offre un style plus stable que Merlin, plus joueur. Affaire à suivre…

« Le coup d’œil de But FC »

« Si Quentin Merlin ne sera pas facile à exfiltrer de l’OM, le Stade Rennais a bien raison de creuser d’autres pistes et celle menant à David Møller Wolfe a tout du bon coup sur le papier. Attention toutefois à ne pas se tromper, les Rennais restant sur deux périodes de mercato où ils n’ont pas souvent eu le nez creux en matière de transferts. »