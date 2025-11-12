Sur les tablettes de Kilmer Sports, l’entraîneur français de Columbus Crew Wilfried Nancy pourrait arriver en Europe, mais pas à l’ASSE.

Deux fois en un an, Wilfried Nancy a été annoncé tout proche de l’AS Saint-Etienne. A l’automne 2024, quand Olivier Dall’Oglio s’apprêtait à être limogé, son nom avait circulé dans le Forez. Finalement, l’entraîneur français qui a été sacré champion des Etats-Unis avec le Columbus Crew est resté dans son club. Douze mois plus tard, alors que la position d’Eirik Horneland sur le banc des Verts vacillait, il a de nouveau été question de lui. Mais le Norvégien a sauvé sa tête via une belle victoire à Troyes (3-2) et Nancy est resté de l’autre côté de l’Atlantique. Mais peut-être pas pour longtemps…

Le Celtic se cherche un nouveau coach

En effet, selon la presse écossaise, le Celtic Glasgow a coché son nom sur ses tablettes. Le Français y côtoie le Norvégien Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt) et le Nord-Irlandais Kieran McKenna (Ipswich). Les Hoops ont vu leur manager, Brendan Rodgers, démissionner il y a trois semaines après un long conflit avec sa direction, accusée d’avoir vendu les meilleurs joueurs sans les remplacer. Le vétéran Martin O’Neill a pris la relève le temps que le nouveau coach arrive. Ses résultats sont excellents, ce qui fait qu’il n’y a pas d’urgence.

Wilfried Nancy pourrait donc bientôt débarquer en Europe et diriger des Verts (et Blancs). Mais ce ne sera pas à Saint-Etienne…