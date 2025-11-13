FC Barcelone Mercato : coup de théâtre pour Julian Alvarez, le Barça fonce sur un autre buteur !

Le Barça aurait revu ses plans pour remplacer Robert Lewandowski…

Alors que Robert Lewandowski est en fin de contrat en juin prochain, ce mardi, en conférence de presse, le Polonais de 37 ans a avoué qu’il n’avait pas encore décidé pour son avenir. Le Barça ne lui ayant toujours pas soumis de prolongation, il semble se diriger vers la sortie, l’option la plus probable surtout qu’il dispose d’un salaire XXL.

Le Barça cible Harry Kane

Pour le remplacer, Julian Alvarez fait figure de favori. Joan Laporta le kiffe, il voulait déjà le faire venir quand il était à Manchester City. Depuis, l’Argentin, flambe avec l’Atlético de Madrid, il avait encore été excellent lors de la dernière confrontation entre le Barça et les Colchoneros. Mais selon The Guardian, le Barça a une autre cible : Harry Kane serait la cible n°1. L’Anglais de 32 ans est sous contrat jusqu’en 2027 au Bayern Munich, mais il pourrait être disponible pour un peu plus de 50 M€ cet été, lui qui dispose d’une clause spéciale.Une opportunité de marché que le Barça ne voudrait pas laisser passer.