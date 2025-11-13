RC Lens – Mercato : Jean-Louis Leca savoure son opération parfaite !

Au RC Lens, on sait vendre… et surtout bien remplacer ! Après un été mouvementé marqué par les départs de Facundo Medina (OM), Neil El Aynaoui (AS Roma) et Andy Diouf (Inter Milan) pour un total dépassant les 70 millions d’euros, c’est le transfert d’Andy Diouf qui fait aujourd’hui la fierté du club artésien et de Jean-Louis Leca.

Un coup de maître sur le marché

Leca a en effet réussi un véritable tour de force : vendre un joueur qui n’a jamais totalement convaincu sous les couleurs lensoises… pour un montant record assorti d’une plus-value impressionnante.

Ce transfert, conclu avec l’Inter Milan, a surpris toute l’Europe. Recruté cet été par les Nerazzurri, le joueur n’a pourtant jamais trouvé sa place à Milan. En Italie, on parle déjà d’un flop, au point que l’Inter chercherait à s’en séparer rapidement.

Mais à Lens, personne ne regrette l’affaire. Bien au contraire.

Sangaré, la trouvaille qui change tout

Car dans le même temps, Jean-Louis Leca et le staff lensois ont eu le nez creux. Pour combler ce départ, le club a misé sur Mamadou Sangaré, une recrue peu médiatisée mais aujourd’hui l’une des plus belles surprises de Ligue 1.

Auteur de prestations solides, régulières et pleines d’énergie, Sangaré est devenu l’un des piliers du système de Pierre Sage. Son activité, son volume de jeu et son engagement séduisent les supporters autant que les observateurs.

Une “trouvaille” que Leca savoure pleinement : non seulement Lens a encaissé un gros chèque, mais il a aussi trouvé mieux pour moins cher.

Le RC Lens sur la bonne voie

Cette réussite symbolise parfaitement la nouvelle dynamique lensoise : un club intelligent, structuré, capable de vendre cher tout en continuant à progresser sportivement.

Le résultat est visible au classement : les Sang et Or occupent une superbe 3e place en Ligue 1, confirmant que la stratégie mise en place porte ses fruits.

Jean-Louis Leca, lui, peut sourire. En coulisses, il s’impose de plus en plus comme un dirigeant visionnaire, capable d’allier flair sportif et sens des affaires.