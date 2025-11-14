FC Barcelone : un ancien coach de l’OM fait la leçon à Lamine Yamal

Il pointe la vie personnelle de la pépite du Barça…

Lamine Yamal est à 18 ans une pépite, un joueur à la fois très doué mais de plus en plus agaçant pour sa vie extra-sportive, ce qui lui vaut d’être à pré »sent davantage comparer à Neymar qu’à Lionel Messi. La star du Barça fait jaser, de plus en plus. Der,nière polémique en date : Yamal a a été renvoyé dans son club par la fédération espagnole.

Javier Clemente lance un avertissement à la pépite du Barça

Invité à s’exprimer sur le jeune Blaugrana sur la Cadena SER, Javier Clemente, ancien sélectionneur de l’Espagne (1992-1998), également passé par le banc de l’OM (2000-2001), n’a pas fait dans la langue de bois. «En tant que joueur, Lamine Yamal est très bon, mais le problème est que s’il ne se comporte pas correctement dans sa vie personnelle en tant que sportif, il ne fera pas long feu. C’est évident. On ne le lui permettra pas. » Et à lui d’ajouter : « Il fait des choses brillantes, mais ses adversaires savent déjà comment il joue, ils savent comment le contrer. Ils savent que c’est un joueur qu’il ne faut pas laisser jouer, car il est tellement doué qu’il peut faire beaucoup de choses. Il va être soumis à un marquage très particulier. Il ne sera pas aussi spectaculaire que ce que nous avons vu jusqu’à présent.»