L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?

Le débat anime de plus en plus les supporters marseillais : l’OM doit-il recruter un milieu de terrain cet hiver, au risque de bloquer l’éclosion du jeune Darryl Bakola, ou au contraire lui ouvrir la voie en gelant le marché à son poste ? À seulement 17 ans, le minot impressionne par sa maturité et son potentiel, mais l’OM peut-il vraiment se permettre d’attendre dans un secteur déjà fragilisé par les blessures et l’irrégularité de certains cadres ?

« L’OM doit absolument recruter un milieu de terrain »

Pour moi, l’OM doit absolument recruter un milieu de terrain, même si cela implique de chambouler un peu la hiérarchie. Darryl Bakola a un potentiel immense et peut devenir un joueur important de l’Olympique de Marseille, mais à 17 ans, lui confier une responsabilité immédiate serait prématuré. Malgré ses exigences en termes de temps de jeu pour prolonger, je prendrais quand même le risque d’ajouter un nouveau milieu à l’effectif. En revanche, je profiterais du manque de fiabilité physique de Geoffrey Kondogbia pour m’en séparer, ce qui libérerait un espace logique pour Bakola. Celui-ci pourrait alors glisser progressivement dans la rotation, à l’image de Robinho Vaz, grappiller des minutes sur plusieurs matchs, et pourquoi pas s’imposer comme titulaire sur certaines rencontres. C’est le compromis le plus sain entre ambition sportive et développement du jeune talent.



Louis CHRESTIAN

« L’OM doit miser sur un milieu créateur confirmé »

« L’OM dispose d’un milieu de terrain fourni mais dont les profils sont assez similaires d’un joueur à l’autre : pas gêné avec le ballon, solide mais trop défensif et pas assez créatif. Si Angel Gomes ne monte pas en régime rapidement, Mehdi Benatia doit se positionner sur un milieu de terrain créatif confirmé. Une sorte de numéro 10 qui allègerait Mason Greenwood dans l »animation offensive, lui qui est souvent obligé de se ré-axer pour porter le danger dans les 30 derniers mètres.

En ce sens, la progression du prometteur Darryl Bakola pourrait être freinée mais Roberto De Zerbi aurait de quoi lui offrir du temps de jeu à la vue des nombreux matches qu’il reste encore à jouer (L1, Ligue des Champions et Coupe de France) et l’ampleur de l’infirmerie phocéenne. Et on l’a déjà vu au cours de ce premier tiers de saison, les blessés sont légion à l’OM et il semble parfois manquer de profondeur de banc sur certains postes. »

Bastien AUBERT