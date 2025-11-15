ASSE : Horneland soulagé d’avoir évité la crise, il défend son bilan

Le coach de l’ASSE est revenu sur la victoire à Troyes…

En conférence de presse hier avant l’entrée en lice de l’AS Saint-Étienne en Coupe de France, Eirik Horneland a été questionné sur la victoire de l’ASSE à Troyes (3-2). Et le Norvégien a reconnu que la situation aurait pu se compliquer en cas de défaite. « Ce match contre Troyes était vraiment important pour nous, a-t-il glissé. Si on avait perdu, on aurait été à huit points de notre adversaire et la situation aurait été difficile. Avec cette victoire, on a seulement deux points de moins que l’ESTAC qui est leader. C’était un match important et aujourd’hui on est dans une position tout à fait correcte. »

Horneland a des motifs d’espoir pour l’ASSE

Horneland sait que sa situation aurait pu se tendre en cas de défaite dans l’Aube, après une série de 4 défaites en 6 matchs, mais il veut regarder devant et trouver plus de régularité, en mettant en avant le bilan de l’ASSE face à ses concurrents directs. « On doit retrouver de la consistance dans nos prestations. Sur les cinq matchs joués contre des équipes du haut de tableau, on a été capables de marquer 15 buts. Cela devrait nous valoir une meilleure place au classement mais ce n’est pas le cas, cela signifie qu’il faut qu’on travaille plus sur la consistance . » Ce qui permettrait peut-être d’encaisser moins de buts…