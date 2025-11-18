ASSE Mercato : l’avenir de Lucas Stassin déjà scellé ?

Après les déclarations tapageuses de son père Stéphane dimanche, l’avenir de Lucas Stassin est-il déjà scellé à l’ASSE ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Stassin a encore les cartes en main »

« Les mots lâchés ce week-end par Stéphane (le père de Lucas) Stassin étaient criants de spontanéité mais ils ont été diversement perçus dans le Forez, où une bonne frange des supporters de l’ASSE veulent désormais le voir boucler ses valises cet hiver. Pourtant, il me semble que l’attaquant belge a déjà rendu quelques services ces derniers mois. Oui, Stassin a perdu du temps de jeu ces dernières semaines. Oui, la concurrence est rude et la confiance étiolée. Mais non, son aventure à Saint-Étienne n’est pas terminée.

À seulement 20 ans, l’ancien buteur d’Anderlecht conserve une cote élevée auprès du staff d’Eirik Horneland grâce à son profil de pur numéro 9, capable de prendre la profondeur, de conclure dans les petits espaces et de jouer dos au but. Physiquement solide, techniquement propre et doté d’un vrai instinct de surface, Stassin correspond toujours aux besoins d’un effectif stéphanois parfois limité dans l’impact offensif. De plus, son coach n’a jamais fermé la porte à son retour dans la rotation, estimant qu’il peut être une solution complémentaire à Joshua Duffus.

Évidemment, le club sait aussi que Stassin traverse une période de frustration mais ne semble pas vouloir se déjuger par rapport à son inflexibilité affichée au cours du mercato écoulé. En coulisses, l’ASSE n’a pas l’intention de le brader tant il sait que, finalement, l’intéressé a encore toutes les cartes en main pour prouver qu’il peut s’inscrire dans le projet stéphanois. La vraie question étant de savoir si lui estime ne pas être arrivé au bout. »

Bastien AUBERT

« Un départ semble se préciser »

« Les propos du père de Lucas Stassin ne sont pas innocents et le timing non plus : en critiquant ouvertement Kilmer Sports pour la gestion du dernier Mercato mais aussi pour la blessure de son fils, Stéphane Stassin a montré qu’il y avait un souci et sans doute que Lucas cherchera à nouveau à partir cet hiver. Selon nos informations, le Paris FC est toujours intéressé, et on peut penser que la porte s’ouvrira plus facilement en cas de proposition correcte.

Kilmer Sports l’a clairement fait comprendre l’été dernier : ce n’est pas une question d’argent. Mais sportivement, Lucas Stassin est en difficulté depuis plus d’un mois, il n’a plus marqué depuis 8 matches et Joshua Duffus est en bien meilleure forme. C’est avec l’ancien joueur de Brighton que l’ASSE a obtenu ses meilleurs résultats ces dernières journées. Stassin n’est donc pas indispensable. Et comme en plus le coeur n’y est plus, et qu’Horneland a déploré à plusieurs reprises le manque d’envie de ses troupes… »

Laurent HESS