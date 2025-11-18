RC Lens Mercato : les Sang et Or ont un nouveau terrain de chasse, ils peuvent se frotter les mains

Le RC Lens peut se féliciter de ses dernières pioches estivales..

3e de Ligue 1, le Racing Club de Lens a multiplié les bons choix lors du dernier Mercato. Le RCL a vu juste en allant chercher Robin Risser à Strasbourg, pour 3 M€, et il a été inspiré en recrutant Matthieu Udol. Florian Thauvin et Odsone Edouard sont des satisfactions eux aussi.

La filière autrichienne fonctionne bien au RC Lens

Enfin, le RCL a eu le nez creux en, allant chercher Samson Baidoo et Mamadou Sangaré. Tout deux évoluaient en Autriche, le premier à Salzbourg et le second au Rapid Vienne. A 21 ans Baidoo s’impose comme le digne héritier de Kevin Danso, et Sangaré est devenu un pion essentiel de Pierre Sage au milieu du terrain. De quoi inciter les dirigeants du RC Lens à puiser encore en Autriche cet hiver ?