FC Barcelone : double bonne nouvelle pour Flick avant l’Athletic !

Le FC Barcelone va connaître un moment important samedi contre l’Athletic Bilbao. En effet, le Barça va retrouver le Camp Nou après un long exode à Montjuic. Un moment très attendu, différé à plusieurs reprises suite au retard pris par les travaux de rénovation de la mythique enceinte.

Raphinha et Joan Garcia ont repris

Et ce mardi, Raphinha et Joan Garcia, absents depuis septembre, viennent de faire leurs retours à l’entraînement. L’ailier brésilien avait subi une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite et le gardien souffrait d’une déchirure du ménisque interne du genou gauche qui avait nécessité une arthroscopie, réalisée par le Dr Joan Carles Monllau. Ces deux retours tombent à pic puisque le FC Barcelone aborde une période cruciale de la saison.