Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Grosse sanction de la FIFA contre les Girondins

Le journal espagnol La Voz de Asturias révèle que la FIFA a donné raison au Sporting Gijon dans le dossier Pedro Diaz. Les Girondins de Bordeaux vont devoir verser 1,5 M€ au club espagnol, à qui les Girondins avaientversé en 2023 2,2 M€ pour acquérir 51% des droits du joueur, Gijon gardant les 49% restants. Cette sanction fait grimper à 95,5 M€ la dette des Girondins.

RC Lens : Thauvin épinglé par les Tigres

De retour en France cet été, Florian Thauvin fait le bonheur de Pierre Sage et du RC Lens. Le Français en est déjà à 2 passes et 2 buts en 12 apparitions cette saison. Mais ce mardi, l’ancien ailier de l’OM fait parler de lui au Mexique. En effet, Record a publié un classement des pires recrues de l’histoire des Tigres. Thauvin arrive en huitième position. Le média mexicain a précisé à son sujet : « Champion du monde avec la France en 2018, son arrivée était considérée comme un transfert international majeur. Cependant, il ne s’est jamais adapté au football mexicain, ni au rythme de l’équipe. Au bout d’une seule saison, les Tigres ont résilié son contrat et le joueur est retourné en Europe. » Comme lui, Andy Delort (2e) et Timothée Kolodziejczak (4e) ont échoué au Mexique selon Record, qui place Ikechukwu Uche en tête de ce top 10 des pires recrues des Tigres.

Stade Rennais : Seko touché et incertain avant Monaco

Seko Fofana n’a pas participé aux deux matches amicaux de la Côte d’Ivoire durant cette trêve internationale, contre l’Arabie saoudite vendredi (0-1) et face à Oman ce mardi. De source ivoirienne, citée par L’Équipe, le milieu de terrain du Stade Rennais aurait ressenti une gêne musculaire en début de rassemblement et a été libéré pour rentrer dans son club. Il serait incertain pour la réception de L’AS Monaco, samedi (19h, 13e journée de L1).

Paris FC : le nombre de partenaires multiplié par 8 !

La montée en Ligue 1 a permis au Paris FC d’enregistrer un véritable coup d’accélérateur commercial. Cette saison, L’Équipe a calculé qu’il compte environ 350 partenaires (entreprises, sponsors, clients hospitalités) contre une quarantaine en L2 en 2024-2025. Mercredi soir dernier dans le cadre du Paris FC Business Club, le club en a invité 320 à l’Orangerie des Serres d’Auteuil, un lieu qu’il privatise aussi désormais lors de six affiches de L1.

AS Monaco : Dier encore sur le carreau

L’infirmerie de l’AS Monaco affiche de nouveau complet. Après Paul Pogba Eric Dier (8 matches, 2 buts) y a pris ses quartiers. Arrivé libre l’été dernier en provenance du Bayern Munich, le défenseur anglais de 31 ans a été stoppé par une blessure aux ischio-jambiers. Proche d’un retour, l’ancien joueur de Tottenham, qui a manqué les 7 dernières sorties de son équipe, est de nouveau blessé. L’Equipe assure qu’il souffre d’un pépin musculaire, contracté lors d’un entraînement.

FC Lorient : Féry rassure sur son avenir à la tête du club

Loïc Féry affirme dans L’Équipe qu’il continuera à assumer la présidence du FC Lorient une fois qu’il sera détenu à 100 % par Black Knight Football Club : « Le jour où j’annoncerai une transaction et que quelque chose sera fait, on vous convoquera avec Bill Foley (actionnaire majoritaire de BKFC) en conférence de presse et on sera tous les deux à vous expliquer ce qu’on a fait, si ce que j’exprime se réalise. C’est-à-dire mon investissement dans le groupe BKFC, qui est tout sauf un désengagement, et ma continuité à la présidence du FC Lorient. Depuis dix-sept ans, tous les six mois, on me demande : “Quand est-ce que tu t’en vas, il y a eu une rumeur que tu vends le club ?”. Moi, je deviendrais un actionnaire de ce groupe, un des principaux après Bill Foley, et le FC Lorient deviendrait à part entière un actionnaire du groupe. Être président du FCL c’est une responsabilité que j’assume depuis dix-sept ans et j’ai à cœur de continuer à assumer. Mais je n’ai jamais décidé seul, j’ai toujours décidé entouré de bonnes personnes. Cela fait trois ans que j’ai un associé minoritaire qui réussit beaucoup de choses dans le domaine du foot et du sport en général. Je pense que le FC Lorient va continuer à se développer en préservant son identité. »

Stade Brestois : Majecki renvoyé à Monaco cet hiver ?

Le Stade Brestois est en grande difficulté en Ligue 1 et un homme symbolise à lui seul les grosses difficultés rencontrées par le club breton : Radoslaw Majecki. Prêté par l’AS Monaco dans l’urgence suite au départ de Marco Bizot à Aston Villa, le gardien polonais éprouve les plus grandes difficultés à élever son niveau de jeu. Ses performances catastrophiques plombent le classement brestois, actuellement 15e à égalité avec le premier relégable Lorient. Selon le compte X Marée Rouge, une grosse discussion interne a eu lieu la semaine dernière au sein du club breton. Un choix fort en résulterait : Grégoire Coudert prendrait place dans les cages face au FC Metz ce dimanche 23 novembre. Cela confirmerait les rumeurs qui font état d’une volonté des Pirates de casser le prêt de Majecki et de recruter un nouveau gardien.