Un départ d’Andy Diouf (22 ans) de l’Inter Milan se précise au mercato hivernal. Le RC Lens, qui avait inclus un pourcentage à la revente à son départ en Italie cet été, se frotte déjà les mains.

Et si le RC Lens profitait déjà du mercato hivernal avant même la fin janvier ? L’histoire pourrait en effet se répéter pour Andy Diouf, qui avait quitté le club nordiste cet été pour l’Inter Milan contre un transfert de 25 M€. Une somme importante à l’époque… mais le Racing pourrait bientôt en tirer un avantage supplémentaire grâce au pourcentage à la revente négocié lors du transfert.

Les signaux sont clairs : l’Inter Milan veut alléger son effectif dès cet hiver. Abdellah Boulma a confirmé la situation : « Luis Henrique, acheté 23 M€ à l’OM, est déjà poussé vers la sortie. L’Inter veut s’en séparer dès cet hiver. Andy Diouf est également concerné. » Une double opération qui montre la volonté des Nerazzurri de réorganiser rapidement leur entrejeu et leur attaque.

Le départ juteux de Diouf se confirme à l’Inter Milan

Pour remplacer Diouf, l’Inter a déjà identifié un profil de calibre : Ruben Neves, actuellement à Al Hilal, figure en tête de liste des priorités. Le milieu portugais, réputé pour sa vision du jeu et sa qualité de passe, semble correspondre parfaitement au profil recherché par le club italien pour renforcer son entrejeu.

Pour le RC Lens, cette situation est loin d’être anodine. Le club avait eu la sagesse d’inclure un pourcentage à la revente lors du transfert de Diouf. Si l’opération se concrétise dans les prochaines semaines, le club artésien pourrait toucher une belle somme supplémentaire, transformant un transfert déjà lucratif en véritable jackpot financier.