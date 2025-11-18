Revue de presse : un casseur au Stade Rennais, miracle du RC Lens au mercato, coup dur au LOSC !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : le mercato estival de Leca encensé

Auteur d’un premier tiers de saison au-delà des attentes les plus folles, le RC Lens est ancré sur le podium de Ligue 1 grâce notamment à la patte de Pierre Sage mais aussi un recrutement parfaitement réussi cet été. Walid Acherchour a profité de la trêve internationale pour encenser le travail de Jean-Louis Leca et ses équipes sur l’antenne de RMC Sport : « Il y a très peu de failles dans cette équipe. Le travail de Jean-Louis Leca lors du mercato…Il n’y a pas d’erreur. C’est fort, bravo. »

OGC Nice – OM : Pignard au sifflet

Jérémie Pignard a été désigné comme arbitre du match entre l’OGC Nice et l’OM, vendredi (20h45), dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. L’officiel a arbitré 16 fois le club azuréen dans sa carrière pour un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Nicolas Rainville et Yohann Rouinsard seront en charge du VAR.

Stade Rennais : Jacquet, le casseur de la Piverdière !

Joueur-clé du dispositif d’Habib Beye au Stade Rennais, Jérémy Jacquet n’y va pas avec le dos de la cuillère aux entraînements. C’est son coéquipiers Breel Embolo qui le dit en rigolant à peine en zone mixte : « Jérémy, j’essaie de l’accompagner même si ça fait souvent mal aux entraînements parce que c’est un casseur. »

LOSC : coup dur pour Ngoy !

Appelé pour la première fois avec la Belgique, le défenseur du LOSC Nathan Ngoy s’est blessé à une main et sera indisponible pour la rencontre de qualifications à la Coupe du monde 2026 face au Liechtenstein ce mardi (20h45). Les Belges n’auront, a priori, besoin que d’un point, voire moins si le pays de Galles et la Macédoine du Nord, qui s’affrontent également ce mardi soir (20h45, à suivre sur L’Équipe live foot), ne parviennent pas à se départager. Amadou Onana, ancien milieu du LOSC actuellement à Aston Villa, sera, lui aussi, absent pour cause de blessure.

RC Strasbourg : Panichelli au taquet, Rosenior en deuil

Ça bouge au RC Strasbourg. Selon L’Équipe, Joaquin Panichelli, déjà de retour d’Angola après avoir joué son premier match international sous le maillot de l’Argentine, s’est entraîné ce lundi matin avec Strasbourg. Endeuillé, Liam Rosenior sera de retour mercredi.

AS Monaco : Pogba enfin bon pour le service à Rennes ?

Après avoir eu le droit de souffler quelques jours durant cette trêve de novembre, à Dubaï, Paul Pogba a retrouvé le groupe vendredi. À cette occasion et en l’absence de dix internationaux, le milieu de terrain de l’AS Monaco s’est entraîné normalement, non loin de Denis Zakaria, alors que Lamine Camara (cheville) et Vanderson (ischios) bénéficiaient d’ateliers aménagés et qu’Eric Dier doit composer avec une nouvelle blessure musculaire

Trois jours durant, la « Pioche » a semblé bosser sans gêne apparente avant d’être mis au repos, comme tout le monde, durant la journée d’hier. Interrogé par RMC Sport sur sa situation, Pocognoli s’est voulu mesuré : « Il s’entraîne dur. La nostalgie est légitime car c’est une légende du foot français. Il n’a pas perdu ses qualités footballistiques, mais il faut que le moteur suive. » Pogba et son désormais petit moteur sont toujours espérés samedi à Rennes (19h).