Revue de presse : du renfort au RC Lens, le Stade Rennais régale, Nice perd gros avant l’OM

Robin Risser (RC Lens)
Bastien Aubert
16 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Dante vers un forfait contre l’OM 

Plus réapparu sur les terrains depuis la défaite face à l’OL le 18 octobre dernier (2-3), Dante ne devrait pas être disponible pour la réception de l’OM vendredi prochain en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (20h45). Selon L’Équipe, le défenseur brésilien a décidé de prendre son temps pour effectuer un travail poussé de renforcement musculaire pour préserver ses genoux. Actuellement, il s’entraîne en salle et il a repris sur le terrain, en individuel, accompagné du préparateur physique en charge de la réathlétisation. Mais aucune date de retour n’est évoquée par le club azuréen. 

SM Caen : éliminé par une R1 en Coupe de France !

Le SM Cen s’est incliné 3-2 contre une équipe de R1, le FC Bayeux, samedi soir en Coupe de France, provoquant de nouveau la colère des supporters caennais. Certains ont même tenté d’entrer dans les couloirs pour rejoindre les vestiaires et demander des comptes aux joueurs, comme l’indique Ouest-France. Les joueurs ont même dû être évacués du stade, puis escortés par la gendarmerie jusqu’à Caen. Au stade d’Ornano, où le bus a déposé les joueurs pour qu’ils rentrent chez eux, un dispositif de police était aussi présent pour tenter de dissiper les tensions, puisque des supporters étaient là pour accueillir les joueurs. Une situation très tendue donc qui ne va clairement pas arranger les choses pour les Mbappé…

Équipe de France : Cherki répond sèchement aux critiques 

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le joueur des Bleus et de Manchester City a répondu à certaines critiques : « On m’a souvent fait passer pour un joueur chiant à coacher… Un joueur chiant, alors que ce n’est pas le cas. Je n’ai jamais eu de problèmes avec mes entraîneurs. Je suis quelqu’un de simple, j’aime rigoler, j’aime donner du plaisir à mon entraîneur, donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. Je l’ai souvent dit et je continuerai (…) C’est pour ça que c’est simple : tu me mets sur le terrain, j’essaie de faire ce que j’ai à faire. Parfois, ça peut être compliqué comme pour tout le monde. Là je suis content, mais je dois nettement mieux faire. Je ne suis pas satisfait de moi. »

Stade Rennais : le club prête son bus en Coupe de France 

Les joueurs de l’US Pertre-Brielles, évoluant en Régional 3, garderont longtemps en mémoire leur 7e tour de Coupe de France. Avant d’affronter l’US Concarneau (National) ce samedi, ils ont eu la surprise de voyager jusqu’à Vitré dans le car du Stade Rennais, gracieusement mis à disposition par le club breton. Les joueurs de l’USC ont découvert le véhicule à leur sortie du repas d’avant-match. Ils ont ainsi parcouru une vingtaine de kilomètres dans le car, offrant donc une expérience inédite et mémorable malgré la défaite 3-0 face à un adversaire évoluant cinq divisions au-dessus.  

RC Lens : Risser disponible contre le RC Strasbourg 

Sorti avec les Espoirs vendredi en raison d’un choc reçu à la tête, le gardien du RC Lens Robin Risser pourrait rejouer contre le RC Strasbourg, son club formateur, samedi prochain (17h). L’Équipe confirme que les premiers examens médicaux se sont révélés rassurants. Risser ne présente aucun symptôme inquiétant. Cela explique pourquoi le protocole commotion n’a pas été déclenché.

AS Monaco : Akliouche attendu au tournant chez les Bleus

Walid Acherchour espère voir un grand Magnes Akliouche contre l’Azerbaïdjan ce soir à Bakou dans les rangs de l’équipe de France (18h). « Akliouche joue gros. À l’heure actuelle, je pense qu’il n’est pas dans la liste pour la Coupe du Monde. Donc c’est à lui de saisir sa chance, et j’ai hâte de voir ce que ça peut donner », a-t-il affirmé sur RMC Sport.

